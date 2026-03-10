Trend Galeri Trend Dünya Trump yönetimi riskli seçimle karşı karşıya: Ekonomik çöküş kapıda mı?

ABD merkezli CNN'e göre, İran ile tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizi Trump yönetimini kritik bir ikilemle karşı karşıya bıraktı. Boğazın kapalı kalması petrol akışını daraltarak küresel enerji piyasalarını sarsarken, Brent petrol fiyatı 100 doların üzerine çıktı ve bazı üretici ülkeler depolama kapasitesi dolduğu için üretimi durdurma riskiyle karşı karşıya kaldı. Washington, petrol tankerlerini korumak için ABD Donanması'nın refakat operasyonunu değerlendirirken, İran'ın mayınlar, intihar botları ve kıyıdan atılan füzelerle tankerleri hedef alabileceği endişesi planı son derece riskli hale getiriyor. Enerji piyasalarındaki baskı ve yaklaşan ara seçimler nedeniyle Trump yönetimi hem ekonomik krizi hem de askeri riskleri aynı anda yönetmeye çalışıyor.

