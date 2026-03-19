Trump yönetiminin İran söylemi çöktü! İstihbarat raporunun detayları ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran savaşına gerekçe olarak sunduğu "yakın tehdit" iddiaları Senato'daki ifadelerde zayıfladı. Üst düzey istihbarat yetkilileri, İran'ın nükleer programını yeniden başlattığı ya da kısa vadede ABD'yi vurabilecek kapasiteye ulaştığı yönündeki söylemleri desteklemezken, "yakın tehdit" değerlendirmesinden de kaçındı. Bu durum, hem yönetimin savaş gerekçelerine yönelik şüpheleri artırdı hem de istihbarat ile siyasi söylem arasındaki çelişkileri gözler önüne serdi.