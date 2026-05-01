Trump’a suikast girişimi kamerada! İşte saldırı anına ait o görüntüler, Gizli servis ajanı böyle vuruldu

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler kamuoyuna sunuldu. Saldırganın olay öncesi keşif yaptığı ve bir Gizli Servis ajanını vurduğu anların yer aldığı görüntüler, soruşturmada kritik delil olarak öne çıktı.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 12:19
ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olaya ait yeni görüntüler kamuoyuyla paylaşılırken, saldırının detayları daha da netleşti.

SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, şüpheli Cole Tomas Allen'ın saldırı anına ilişkin görüntüleri yayımladı. Paylaşılan videolarda, saldırganın bir ABD Gizli Servis ajanını vurduğu anların açıkça görüldüğü belirtildi.

Trump'a yönelik suikast girişiminde saldırgana ait yeni görüntüler yayınlandı | Video

"DOST ATEŞİ" İDDİALARI ÇÜRÜTÜLDÜ

Pirro, olay sonrası gündeme gelen "dost ateşi" iddialarına da açıklık getirerek, yayımlanan görüntülerde bu yönde herhangi bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. Açıklamada, saldırının doğrudan şüpheli tarafından gerçekleştirildiğinin netleştiği ifade edildi.

SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF YAPMIŞ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni detaylara göre, saldırganın suikast girişiminden bir gün önce etkinliğin düzenlendiği otele giderek keşif yaptığı belirlendi. Bu görüntüler, saldırının planlı olduğunu ortaya koydu.

FBI İLE ORTAK SORUŞTURMA

Yetkililer, soruşturmanın Federal Soruşturma Bürosu ile koordineli şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Şüphelinin adalet önüne çıkarılması için çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Soruşturmaya konu olan olay, 25 Nisan Cumartesi günü Washington'da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında meydana gelmişti.

Otelde konaklayan 31 yaşındaki şüpheli Cole Tomas Allen'ın düzenlediği silahlı saldırıda bir Gizli Servis ajanı yaralanmıştı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Allen'ın, 'ABD Başkanı'na suikast girişimi' de dahil olmak üzere 3 ayrı suçtan yargılanacağı duyurulmuştu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
