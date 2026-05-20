Trump’ı caydıran kritik görüşme sızdı, Saatler kala gelen iptal emri! İran’a saldırıda gizli plan ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni saldırılar için emir vermesine saatler kala operasyonu durdurarak diplomasiye yeniden şans tanıdı. ABD merkezli CNN'e göre, Beyaz Saray'da İran'a karşı çok aşamalı hava harekâtı planları hazır tutulurken, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olası İran misillemesi ve bölgesel istikrarsızlık endişesiyle Washington'a askeri adımları ertelemesi yönünde baskı yaptığı belirtildi. ABD'nin saldırı planlarını askıya almasına rağmen operasyon seçeneklerinin masada kaldığı ve gerekirse kısa sürede yeniden devreye alınabileceği ifade ediliyor.