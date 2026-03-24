Trump'ı savaşa iten sebep neydi? Saldırıdan 48 saat önce gelen o kritik telefon! İsrail'in kirli oyunu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, Binyamin Netanyahu ile Donald Trump arasında gerçekleşen kritik telefon görüşmesi ve İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in hedef alınabileceğine dair istihbaratın ardından başlatıldı. "Baş kesme" niteliğindeki operasyon Hamaney'in öldürülmesiyle sonuçlanırken, Washington bunu İran'ın askeri kapasitesini yok etme ve nükleer programını durdurma amacıyla gerekçelendirdi. Ancak saldırı, İran'ın misillemeleri, yüzlerce can kaybı, bölgesel istikrarsızlık ve petrol fiyatlarında sert yükseliş gibi ağır sonuçlar doğururken, beklenen rejim değişikliği gerçekleşmedi ve yerine daha sert bir liderlik geldi.

Giriş Tarihi: 24.03.2026 11:50