SON DAKİKA| Trump'ın adımları Siyonist yönetimi panikletti! "Yıllardır bunu engellemeye çalıştılar"

TRUMP'IN MESAJI İSRAİL'DE SORU İŞARETLERİNE YOL AÇTI

İ24 News'e göre Trump'ın son dönemde verdiği mesajlar, ABD'nin Türkiye politikasında değişim sinyali olarak değerlendiriliyor. Türkiye'ye yönelik tutumu sorulan Trump, "O bir NATO üyesi. Bazıları onu öyle görmüyor ama gerçekten bir üye. NATO'nun güçlü bir üyesi." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım." dedi.