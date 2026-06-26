SON DAKİKA| Trump'ın adımları Siyonist yönetimi panikletti! "Yıllardır bunu engellemeye çalıştılar"

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yapacağı NATO zirvesi ziyareti öncesinde Washington yönetimi, Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN için yüz milyonlarca dolarlık motor satışına onay vererek Ankara'nın hava gücünü güçlendirecek önemli bir adım attı. Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu açıklamaları ve "Onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım" sözleri, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil olabileceği yönündeki beklentileri artırırken, İsrail'de güvenlik dengeleri açısından ciddi endişelere yol açtı.