Trump’ın ’askeri güç’ hesabı tutmadı: ABD’nin o zaafları ortaya çıktı! Washington Tahran’ı yıkamıyor

ABD basınına göre, İran'la savaş ABD'nin askeri gücünün çelişkilerini ortaya koydu: Washington yüksek teknolojiye dayalı hava üstünlüğüyle sahada etkili olurken, rejim değişikliği ve nükleer kapasitenin kontrolü gibi stratejik hedeflere ulaşmakta zorlandı. İran'ın asimetrik hamleleri, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden küresel enerji akışını tehdit etmesi, savaşın ekonomik ve siyasi maliyetini artırırken; sınırlı mühimmat stokları ve siyasi liderliğin hatalı hesapları, ABD'nin uzun vadeli askeri kapasitesi ve stratejik planlamasına dair ciddi soru işaretleri doğurdu.