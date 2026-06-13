SON DAKİKA| Trump’ın gizli kara harekatı planı sızdırıldı! İran uranyum tesislerini mayınladı, depoları mühürledi

Son Dakika: ABD ordusu geçen ay İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek amacıyla geniş çaplı bir kara harekatı seçeneğini değerlendirdi ancak ABD Başkanı Donald Trump, yüksek Amerikan kayıpları, İran'ın olası misillemesi ve küresel ekonomide yaratabileceği etkiler nedeniyle operasyona onay vermedi. Habere göre yüzlerce özel harekat personelinin katılımını gerektirecek plan, aşırı riskli bulunurken, İran'ın uranyum tesislerini mayınlayıp tünelleri güçlendirmesi operasyonu daha da zorlaştırdı.