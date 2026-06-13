SON DAKİKA| Trump’ın gizli kara harekatı planı sızdırıldı! İran uranyum tesislerini mayınladı, depoları mühürledi

EN BÜYÜK TEHDİT MAYINLAR VE FÜZE SİSTEMLERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Kaynaklara göre İran'ın düzenli ordusu önemli ölçüde zayıflamış durumda bulunuyor. Bu nedenle ABD birlikleri açısından en büyük riskin, uranyumun depolandığı tuzaklı tüneller ile karadan havaya ve omuzdan atılan füze sistemleri olduğu ifade edildi. CNN'in haberine göre İran ayrıca önemli miktarda insansız hava aracı ve balistik füze kapasitesini korumayı sürdürüyor.