Trump'ın İran'daki nihai hedefi ortaya çıktı: "Tek bir senaryoyla mümkün"

Al Jazeera gazetesinde yer alan bir habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılardaki nihai hedefinin kara birlikleri kullanmadan Tahran yönetimini zayıflatmak ve İran halkını ayaklanmaya teşvik etmek olduğu değerlendiriliyor. Ancak analistler, yalnızca hava saldırılarıyla rejim değişikliği sağlamanın son derece zor olduğunu vurgularken, ABD'de hem kamuoyunda hem de Kongre'de savaşın süresi, hedefleri ve olası bir kara harekâtı ihtimali konusunda endişelerin giderek arttığına dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 10:32