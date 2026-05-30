SON DAKİKA|Trump’ın Netanyahu’ya tazminatı ortaya çıktı! “İsrail’i otobüsün altına attılar” Siyonist Başbakan’ın mirasını yerle bir etme riski taşıyor

Son Dakika: İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak askeri operasyonuyla başlayan süreç, üç ay içinde Washington'ın öncülük ettiği diplomatik müzakerelere dönüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik baskının sürdürülmesi ve askeri operasyonların genişletilmesi yönündeki taleplerine rağmen Trump yönetiminin ateşkes ve anlaşma arayışına yönelmesi, Tel Aviv'de rahatsızlık yarattı. İsrailli kaynaklar, gelişmelerin Netanyahu'nun seçim hesaplarını ve siyasi mirasını da etkileyebileceğini değerlendiriyor.