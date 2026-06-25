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Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’
Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sıcak mesajları Yunanistan'da büyük paniğe yol açtı. Gazeteler, "Yunanistan'ın hava gücü yerle bir oluyor" manşetleri atarken, hükümetin gelişmeleri seyretmesini "Atina uyuyor" sözleriyle eleştirdi.
Giriş Tarihi: 25.06.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 14:18