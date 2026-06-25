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Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sıcak mesajları Yunanistan'da büyük paniğe yol açtı. Gazeteler, "Yunanistan'ın hava gücü yerle bir oluyor" manşetleri atarken, hükümetin gelişmeleri seyretmesini "Atina uyuyor" sözleriyle eleştirdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 25.06.2026 14:14 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 14:18
Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajları ve Ankara'nın yeniden F-35 programına dönebileceğine ilişkin iddialar Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

Yunan basını, Washington ile Ankara arasında savunma alanında yeni bir sayfanın açılabileceğini belirtirken, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için Amerikan yapımı motorların satışının da bölgede dengeleri değiştirebileceğini bildirdi.

Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

TRUMP'IN TÜRKİYE'YE YAKLAŞIMI İSRAİL'İ ENDİŞELENDİRDİ

Yunan gazeteleri ve savunma siteleri, Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik yaklaşımını "Ankara'ya açık destek" ve "Erdoğan'a büyük hediye" olarak yorumladı.

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Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

Özellikle Reuters'ın, ABD'nin KAAN savaş uçağında kullanılacak General Electric üretimi F110 motorlarının satışına onay vermeye hazırlandığı yönündeki haberinin ardından Atina'da endişelerin arttığı belirtildi.

Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

"ATİNA UYUYOR"

Yunan yayın organı Europost, Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın ilişkinin artık yalnızca siyasi söylemlerle sınırlı kalmadığını, somut sonuçlar doğurmaya başladığını yazdı.

Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

Haberde, Washington'ın Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirecek adımlar attığı ve bunun Yunanistan açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişme olduğu ifade edildi.

Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

Europost, tüm bu gelişmeler yaşanırken Atina'nın uyuduğunu belirtti.

Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

"TRUMP'IN BAŞKAN ERDOĞAN'A HEDİYESİ"

Savunma haberleriyle öne çıkan Militaire ise olası anlaşmayı "Trump'ın Erdoğan'a hediyesi" olarak nitelendirdi.

Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

Haberde, Türkiye'nin son yıllarda yerli savunma sanayisinde önemli ilerlemeler kaydettiği, KAAN projesinin başarıya ulaşması halinde Ankara'nın askeri alanda daha bağımsız ve güçlü bir konuma gelebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

Yayın organı ayrıca Yunan hükümetinin bu gelişmelere nasıl bir yanıt vereceğinin belirsiz olduğunu vurguladı.

Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

"YUNANİSTAN'DA YENİ GÜVENLİK TARTIŞMALARI TETİKLENDİ"

Banking News de Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarının Atina'da rahatsızlık yarattığını belirterek, F-35 konusunun yeniden gündeme gelmesinin ve KAAN projesine Amerikan desteği verilmesinin Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini etkileyebileceğini savundu.

Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

Haberde, Washington-Ankara hattındaki olası yakınlaşmanın Yunanistan ve İsrail'de yeni güvenlik tartışmalarını tetiklediği ifade edildi.

Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

Yunan basınındaki yorumlarda, Türkiye'nin sadece F-35 programına dönüş ihtimalinin değil, aynı zamanda yerli savunma sanayisindeki ilerleyişinin de Atina açısından asıl endişe kaynağı olduğu görüşü öne çıktı.

Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

"YUNANİSTAN'IN HAVA GÜCÜ YERLE BİR OLUYOR"

Özellikle KAAN projesinin başarıya ulaşması halinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacağı ve bölgesel askeri kapasitesini daha da artıracağı değerlendirmeleri yapıldı.

Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

Haberde, "Türkiye F-35'leri garantiliyor ve Yunanistan'ın hava gücünü yerle bir ediyor" yorumu yapıldı.

Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

GÖZLER NATO ZİRVESİ'NDE

ABD ile Türkiye arasında savunma alanında yeni adımlar atılabileceği yönündeki iddialar, gözleri temmuz ayında yapılacak NATO Zirvesi'ne çevirdi.

Trump’ın Türkiye sözleri Yunan basınını alarma geçirdi: Yunanistan’ın hava gücü yerle bir oluyor! ‘Atina uyuyor’

Yunan basını, Trump ile Başkan Erdoğan arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmenin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ve bunun Doğu Akdeniz'deki stratejik dengelere doğrudan yansıyabileceğini belirtti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#DONALD TRUMP #YUNANİSTAN #TÜRKİYE #ABD