Trump’ın uzaylı istihbarat raporu ortaya çıktı! UFO dosyaları bugün yayımlanacak: ABD askerleri ile dünya dışı varlıklar...

ABD merkezli New York Post'a göre, Beyaz Saray'ın uzun süredir beklenen UFO dosyalarını cuma gününden itibaren yayımlamaya başlayacağı ve açıklamaların haftalık dilimler halinde süreceği bildirildi. İlk belgelerde Amerikan askeri pilotlarının görev sırasında yaşadığı UFO karşılaşmalarına ilişkin materyaller ile bazı videoların yer alabileceği belirtildi. Öte yandan bazı araştırmacılar tüm dosyaların açıklanmasının Çin ve Rusya gibi rakip ülkelere hassas askeri bilgiler sağlayabileceği uyarısında bulundu.