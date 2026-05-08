Trump'ın uzaylı istihbarat raporu ortaya çıktı! UFO dosyaları bugün yayımlanacak: ABD askerleri ile dünya dışı varlıklar...

ABD merkezli New York Post'a göre, Beyaz Saray'ın uzun süredir beklenen UFO dosyalarını cuma gününden itibaren yayımlamaya başlayacağı ve açıklamaların haftalık dilimler halinde süreceği bildirildi. İlk belgelerde Amerikan askeri pilotlarının görev sırasında yaşadığı UFO karşılaşmalarına ilişkin materyaller ile bazı videoların yer alabileceği belirtildi. Öte yandan bazı araştırmacılar tüm dosyaların açıklanmasının Çin ve Rusya gibi rakip ülkelere hassas askeri bilgiler sağlayabileceği uyarısında bulundu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 08.05.2026 12:50 Güncelleme Tarihi: 08.05.2026 13:00
Habere göre, Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey yetkililere UFO ve tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin istihbaratın toplanması talimatını vermesinden aylar sonra, uzun süredir beklenen UFO dosyalarını cuma günü yayımlamaya başlayacak. İlk açıklamanın, Amerikan askeri pilotlarının görev sırasında yaşadığı karşılaşmalara ilişkin materyaller ve bazı videoları içereceği belirtildi.

Söz konusu takvim Perşembe günü Beyaz Saray'da gerçekleştirilen toplantıda netleşti. Toplantıya, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin federal sırların gizliliğinin kaldırılmasıyla ilgili görev gücünde yer alan Cumhuriyetçi Tennessee Milletvekili Tim Burchett de katıldı. Burchett, bağımsız gazeteci Jeremy Corbell ile yaptığı ve Washington Post ile paylaşılan görüşmede, "Yarın başlayacak. İçinde pilot bölümlerden bazı şeyler ve belki bir video olacak." ifadelerini kullandı.

PİLOT KARŞILAŞMALARI DOSYALARDA YER ALACAK

Kaynaklara göre "pilot materyalleri" ifadesi, Amerikan askeri pilotlarının aktif görev sırasında UFO'larla yaşadığı karşılaşmaları kapsıyor olabilir. Ancak ilk yayımlanacak belgelerin, Kongre'nin Savunma Bakanlığından kamuoyuna açıklamasını talep ettiği 46 UFO videosunu içermeyeceği bildirildi.

Washington Post'a göre, sonraki açıklamalar haftalık bölümler halinde yapılacak. Bu yöntemin, daha önce JFK ve Epstein dosyalarında uygulanan toplu veri yayımlama yönteminden farklı olacağı kaydedildi.

Burchett, Kongre'de bazı çevrelerin hâlâ belgelerin yayımlanmasına karşı çıktığını ancak Trump'ın seçim döneminde verdiği şeffaflık sözünü yerine getireceğine inandığını söyledi. Burchett, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ı sözünü tuttuğu ve şeffaflık ve açıklık başkanı olduğu için tamamen destekliyorum ve kendisine minnettarım." dedi. Cumhuriyetçi vekil ayrıca, "Şeffaflığın bir anda gerçekleşmeyeceğini, biraz zaman alacağını hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

"ULUSAL GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURABİLİR" UYARISI

Öte yandan bazı UFO araştırmacıları, tüm belgelerin yayımlanmasının ABD'nin hassas askeri sırlarını rakip ülkelere açığa çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Bob Lazar'ın Area 51 iddialarına ilişkin araştırmaların arkasındaki isimlerden yapımcı Luigi Vendittelli, "Hang Out with Sean Hannity" podcast'inde yaptığı değerlendirmede, kamuoyunun gerçekleri öğrenmek istediğini ancak ulusal güvenlik gerekçesiyle bazı bilgilerin gizli tutulmasının gerekli olabileceğini savundu. Vendittelli, "Belki de Trump'a soru sorulduğunda suskun kalmasının sebebi budur. Belki de düşman ülkelerin içeri girmesine yol açabilecek bir şey biliyordur." dedi.

"HER ŞEYİ AÇIKLAMAK İYİ FİKİR OLMAYABİLİR"

ABD merkezli Washington Post'un haberine göre Vendittelli, hükümetin ve ordunun tüm ayrıntıları açıklamasını beklemediğini belirterek, "Ne yönetimin ne de ordunun bu sırrı ifşa edeceğini beklemiyorum. Böyle bir şeyi açıklamanın Amerikan ordusunun veya hükümetinin çıkarına olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Vendittelli ayrıca, tam şeffaflığın yalnızca Amerikan halkına değil, Çin ve Rusya gibi rakip ülkelere de bilgi sağlayabileceğini savundu. "Bunu sadece Amerikan halkına söylemiyorsunuz, Çin'e, Rusya'ya, herkese söylüyorsunuz." diyen Vendittelli, "Her şeyi söylemenin gerçekten iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Bu benim kişisel görüşüm." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP DAHA ÖNCE "ÇOK İLGİNÇ BELGELER" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayında Phoenix'te düzenlenen bir mitingde Pentagon'un UFO araştırmalarına ilişkin ilk verilerin "çok yakında" yayımlanacağını açıklamıştı. Trump, belgelerin yayımlanması konusunda Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüştüğünü ve "çok sayıda, oldukça ilginç belge" bulduklarını söylemişti.

Trump ayrıca Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, tanımlanamayan hava olayları ve UFO'larla ilgili dosyaların yanı sıra "son derece karmaşık ancak son derece ilginç ve önemli konularla bağlantılı diğer tüm bilgileri" yayımlamayı planladığını ifade etmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
