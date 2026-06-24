Trump’tan İran’a Hürmüz tehdidi: Ücret alırsanız müzakereler sona erer! ‘İran fonları ABD’den gıda alımı için kullanılacak’

Söz konusu kaynakların yalnızca ABD'li çiftçiler ve hayvancılık üreticilerinden mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünlerinin satın alınması için kullanılacağını belirten Trump, "İran'ın gıdaya umutsuzca ihtiyacı var ve bu ürünleri yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alacağız" ifadelerini kullandı.