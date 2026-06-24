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Trump’tan İran’a Hürmüz tehdidi: Ücret alırsanız müzakereler sona erer! ‘İran fonları ABD’den gıda alımı için kullanılacak’
Trump’tan İran’a Hürmüz tehdidi: Ücret alırsanız müzakereler sona erer! ‘İran fonları ABD’den gıda alımı için kullanılacak’
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir ücret talep etmediğini kendilerine ilettiğini açıkladı. Trump, bu beyanın gerçeği yansıtmaması halinde Tahran ile yürütülen görüşmelerin derhal sona ereceği uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 24.06.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 15:35