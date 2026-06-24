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Trump’tan İran’a Hürmüz tehdidi: Ücret alırsanız müzakereler sona erer! ‘İran fonları ABD’den gıda alımı için kullanılacak’

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir ücret talep etmediğini kendilerine ilettiğini açıkladı. Trump, bu beyanın gerçeği yansıtmaması halinde Tahran ile yürütülen görüşmelerin derhal sona ereceği uyarısında bulundu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 24.06.2026 15:33 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 15:35
Trump’tan İran’a Hürmüz tehdidi: Ücret alırsanız müzakereler sona erer! ‘İran fonları ABD’den gıda alımı için kullanılacak’

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'ye Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir geçiş ücreti, sigorta bedeli veya başka bir maliyet talep etmediğini bildirdiğini duyurdu.

Trump’tan İran’a Hürmüz tehdidi: Ücret alırsanız müzakereler sona erer! ‘İran fonları ABD’den gıda alımı için kullanılacak’

"İRAN HÜRMÜZ'DEN GEÇİT ÜCRETİ ALIRSA MÜZAKERELER SONA ERER"

Bazı basın kuruluşlarında yer alan, İran'ın boğazdan geçen gemilerden ücret talep ettiği yönündeki haberleri "sahte haber" olarak nitelendiren Trump, İran'ın verdiği bilginin gerçeği yansıtmaması halinde müzakerelerin sona ereceği uyarısında bulundu.

Trump’tan İran’a Hürmüz tehdidi: Ücret alırsanız müzakereler sona erer! ‘İran fonları ABD’den gıda alımı için kullanılacak’

"Bu bilgi yanlışsa müzakereler derhal sona erer" diyen Trump, İran'ın "ücret almıyoruz" yönündeki beyanının doğru çıkmasını beklediklerini ima etti.

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Trump’tan İran’a Hürmüz tehdidi: Ücret alırsanız müzakereler sona erer! ‘İran fonları ABD’den gıda alımı için kullanılacak’

"TAHRAN'A PARA VERMEDİK"

Trump ayrıca, ABD'nin İran'a herhangi bir para vermediğini veya İran'a ait fonları serbest bırakmadığını savundu.

Trump’tan İran’a Hürmüz tehdidi: Ücret alırsanız müzakereler sona erer! ‘İran fonları ABD’den gıda alımı için kullanılacak’

"İRAN FONLARI ABD'DEN GIDA ALIMI İÇİN KULLANILACAK"

Öte yandan Trump, ABD'nin kontrolü altında bulunan İran'a ait bazı fonların, İran'ın gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılacağını açıkladı.

Trump’tan İran’a Hürmüz tehdidi: Ücret alırsanız müzakereler sona erer! ‘İran fonları ABD’den gıda alımı için kullanılacak’

Söz konusu kaynakların yalnızca ABD'li çiftçiler ve hayvancılık üreticilerinden mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünlerinin satın alınması için kullanılacağını belirten Trump, "İran'ın gıdaya umutsuzca ihtiyacı var ve bu ürünleri yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#DONALD TRUMP #HÜRMÜZ BOĞAZI #ABD #İRAN