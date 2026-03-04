Trend Galeri Trend Dünya Trump’tan kişisel hesaplaşma vurgusu: “O beni vurmadan ben onu vurdum”

ABD merkezli The Washington Post'a göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı kararında 2024'te kendisine yönelik suikast tehditlerinin etkili olduğunu ilk kez açıkça dile getirdi. Trump, ABD-İsrail ortak operasyonunda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi emrini verirken İran'ın kendisini hedef aldığı iddialarını da dikkate aldığını söyledi. Ancak Beyaz Saray, 2024'teki iki suikast girişimi ile İran arasında doğrudan bir bağlantı olduğuna dair kamuoyuna herhangi bir kanıt sunmadı.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 12:17