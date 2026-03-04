Trend Galeri Trend Dünya Trump’tan kişisel hesaplaşma vurgusu: “O beni vurmadan ben onu vurdum”

Trump’tan kişisel hesaplaşma vurgusu: “O beni vurmadan ben onu vurdum”

ABD merkezli The Washington Post'a göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı kararında 2024'te kendisine yönelik suikast tehditlerinin etkili olduğunu ilk kez açıkça dile getirdi. Trump, ABD-İsrail ortak operasyonunda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi emrini verirken İran'ın kendisini hedef aldığı iddialarını da dikkate aldığını söyledi. Ancak Beyaz Saray, 2024'teki iki suikast girişimi ile İran arasında doğrudan bir bağlantı olduğuna dair kamuoyuna herhangi bir kanıt sunmadı.

The Washington Post'a göre, Trump, İran'a yönelik saldırı kararında kişisel bir boyutun etkili olduğunu ilk kez kabul etti. Trump, 2024 yılında İran'ın kendisine yönelik suikast girişimlerini, ABD-İsrail ortak operasyonu kapsamında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi emrini vermesinde bir faktör olarak gösterdi.

ABC News'e röportaj veren Trump, "O beni vurmadan ben onu vurdum. Önce ben davrandım" ifadelerini kullandı.

Habere göre Trump, daha önce İran'dan gelen tehditlerin Orta Doğu'da ABD'yi savaşa götürme kararını nasıl etkilediğine dair kamuoyuna açık bir değerlendirme yapmamıştı. Temmuz ve Eylül 2024'teki suikast girişimleriyle birlikte İran kaynaklı tehditler, 2024 sonbaharındaki seçim kampanyası sürecinde Trump ve ekibinin gündemini belirledi. Kampanya süresince sık sık güvenlik alarmı verildi; uçak değişiklikleri ve konvoy güzergâhlarının son anda değiştirilmesi gibi acil önlemler uygulandı.

İRAN'LA GERİLİM SÜLEYMANİ SUİKASTINA DAYANIYOR

ABD merkezli The Washington Post'a göre, İran'ın Trump'ı hedef alma isteği, Ocak 2020'de ABD'nin düzenlediği hava saldırısında İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine dayanıyor. Federal savcılar, İran bağlantılı olduğu iddia edilen iki ayrı kiralık katil planıyla ilgili dava açtı.

Ancak 2024'te Trump'a yönelik iki suikast girişimiyle İran arasında doğrudan bağlantı kuran herhangi bir kanıt ortaya konmadı. Buna rağmen Trump, ABC'ye verdiği demeçte, "İki kez denediler" diyerek bir bağlantı gördüğünü ima etti.

Beyaz Saray ise söz konusu bağlantıyı destekleyen herhangi bir kanıt sunmadı. İsmi açıklanmayan üst düzey bir yönetim yetkilisi, "Ayetullah Hamaney gibi teröristleri ortadan kaldırmak için milyonlarca neden var. Başkan Trump'a yönelik suikast planları bunlardan sadece biri" açıklamasında bulundu.

BM'DE İRAN'A SUÇLAMA: "BAŞKANA SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNDU"

Trump'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'ın Trump'a yönelik suikast niyetini, ABD saldırısını meşrulaştıran daha geniş bir davranış zincirinin parçası olarak sundu.

Waltz, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında yaptığı konuşmada, İran'ın "ABD ve İsrail'e karşı sebepsiz silahlı saldırılar, BM Şartı ihlalleri ve Orta Doğu'da uluslararası barışa tehditler" gerçekleştirdiğini söyledi. Waltz ayrıca, "Hatta ABD başkanına, Başkan Trump'a suikast girişiminde bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

KAMPANYA SÜRECİNDE GÜVENLİK ALARMI

Habere göre, ulusal güvenlik yetkilileri Trump'ın kampanya ekibini, 13 Temmuz 2024'te Pennsylvania'nın Butler kentinde düzenlenen mitingde yaralanmasından önce İran'ın onu öldürmek istediği konusunda uyarmıştı. Mitingde ateş açan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olay yerinde öldürüldü.

Eylül 2024'te yapılan bir brifingde ABD'li yetkililer, Trump kampanyasına İran'ın ülke içinde birden fazla suikast timi bulundurduğunu bildirdi. Habere göre Trump, Butler'daki saldırının arkasında İran olup olmadığını defalarca sordu. Soruşturmacılar, bu ihtimali tamamen dışlayamadıklarını belirtti.

Florida'nın West Palm Beach kentindeki golf sahasında Trump'a yönelik bir diğer girişimde bulunan 59 yaşındaki Ryan Wesley Routh ise mahkemede kendini savundu ve geçen ay ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

SUİKAST DAVALARI VE İRAN BAĞLANTILI İDDİALAR

The Washington Post gazetesine göre, Temmuz 2024'te tutuklanan Pakistanlı Asif Merchant'ın, siyasi bir figürü öldürmek için kiralık katil tutmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanmasına geçen hafta başlandı.

Geçen ay ise Brooklyn'de yaşayan bir kişi, savcılara göre Trump'a suikast planlayan bir İranlı adına hareket ederek bir İranlı muhalifi öldürmeyi planladığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İranlı yetkililer daha önce kamuoyuna açık şekilde Trump ve eski danışmanları Mike Pompeo ile John Bolton'a karşı intikam yemini etmişti. Biden yönetimi boyunca Pompeo ve Bolton'a sağlanan güvenlik koruması, Trump tarafından geri çekildi.

SALDIRININ GEREKÇESİ SINIRLI ANLATILDI

Analize göre, Trump yönetimi İran'a yönelik saldırıya ilişkin kapsamlı bir kamuoyu gerekçesi sunmuş değil. Trump, geçen hafta yaptığı 108 dakikalık Birliğin Durumu konuşmasının yalnızca üç dakikasını bu konuya ayırdı.

Hafta sonu iki video yayımlayan Trump, Pazartesi günü de yaklaşık altı dakika boyunca İran konusunu ele aldı ancak basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump, dört hedef sıraladı: İran'ın füze kapasitesini, donanmasını, nükleer programını ve terörizmi destekleme yeteneğini yok etmek. Daha önceki konuşmalarında ise İran yönetimini devirmek ve İran halkını özgürleştirmekten söz etmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.