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Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

Yunan basını, Ankara'nın NATO'nun yeni güvenlik mimarisinin merkezine yerleştiğini yazdı. Türkiye'nin askeri gücü, savunma sanayisi ve stratejik konumunun Avrupa için vazgeçilmez hale geldiği belirtilirken, Atina'nın Ankara'nın artan etkisinden endişe duyduğu ifade edildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 28.06.2026 12:32 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 12:35
Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

Yunanistan merkezli HuffPost Greece, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde dikkat çeken bir analiz haber yayımladı.

Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

"ANKARA GÜVENLİK MİMARİSİNİN MERKEZİNDEKİ AKTÖR"

Haberde, Türkiye'nin Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Doğu Akdeniz'den Ukrayna'ya kadar uzanan geniş coğrafyada NATO için vazgeçilmez bir ülkeye dönüştüğü belirtilirken, bu durumun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ciddi endişe yarattığı ifade edildi.

Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

Yunan basınına göre Ankara, artık yalnızca "yararlı bir müttefik" değil, NATO'nun yeni güvenlik mimarisinin merkezindeki aktörlerden biri olarak görülüyor.

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Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

"NATO'NUN GÜNEY KANADININ KORUYUCUSU TÜRKİYE"

Analizde, Batılı ülkelerin NATO'nun güney ve güneydoğu kanadını koruyacak güçlü bir aktör arayışında olduğu, bu rol için ise giderek daha fazla Türkiye'yi ön plana çıkardığı vurgulandı.

Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

Türkiye'nin güçlü ordusu, stratejik coğrafi konumu, askeri üsleri, gelişen savunma sanayisi, Avrupa ve ABD'nin tek başına hareket etmekte zorlandığı bölgelere erişim kabiliyeti nedeniyle NATO için kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ MERCEK ALTINDA

Haberde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik övgülerine de geniş yer verildi.

Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

Özellikle Türk savunma devi ASELSAN'ın "savunma sanayisi devrimine öncülük ettiği" belirtilirken, Türkiye'nin yaklaşık 3 bin savunma şirketiyle NATO'nun yeniden silahlanma sürecinde önemli bir tedarikçi haline geldiği ifade edildi.

Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

Avrupa'nın daha fazla silah, mühimmat, hava savunma sistemi ve insansız hava aracına (İHA) ihtiyaç duyduğu bir dönemde Türkiye'nin üretim kapasitesinin öne çıktığına dikkat çekildi.

Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

ATİNA'NIN KORKUSU: BU GÜÇ TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA ALAN AÇAR MI?

Haberde asıl endişenin ise Türkiye'nin NATO içerisindeki yükselen konumunun siyasi sonuçları olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

Analize göre asıl soru, Türkiye'nin NATO açısından taşıdığı stratejik değerin Ankara'ya Doğu Akdeniz ve Ege'deki politikalarında daha fazla hareket alanı sağlayıp sağlamayacağı.

Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

Atina ve Lefkoşa'nın, Türkiye'nin NATO'daki artan ağırlığının Batılı ülkelerin Ankara'ya karşı daha "hoşgörülü" davranmasına yol açabileceğinden endişe duyduğu ifade edildi.

Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

"TÜRKİYE OLMADAN AVRUPA SAVUNMASI DÜŞÜNÜLEMİYOR"

HuffPost Greece'in analizinde, Avrupa'nın yeni savunma yapılanmasında Türkiye'nin dışlanmasının giderek zorlaştığı da belirtildi.

Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

Ankara'nın İtalya, İspanya, Almanya ve Belçika ile geliştirdiği savunma iş birlikleri sayesinde artık yalnızca Doğu Akdeniz'deki politikalarıyla değil, Avrupa'nın yeniden silahlanmasının vazgeçilmez aktörlerinden biri olarak görüldüğü ifade edildi.

Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

Yunan basını, Türkiye'nin NATO içindeki yükselen rolünün Atina açısından yeni bir stratejik denklem oluşturduğunu ve Ankara'nın artan gücünün bölgede dengeleri değiştirebileceğini belirterek analizini sonlandırdı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#AVRUPA #YUNANİSTAN #NATO #GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ #TÜRKİYE