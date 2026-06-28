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Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör
Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör
Yunan basını, Ankara'nın NATO'nun yeni güvenlik mimarisinin merkezine yerleştiğini yazdı. Türkiye'nin askeri gücü, savunma sanayisi ve stratejik konumunun Avrupa için vazgeçilmez hale geldiği belirtilirken, Atina'nın Ankara'nın artan etkisinden endişe duyduğu ifade edildi.
Giriş Tarihi: 28.06.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 12:35