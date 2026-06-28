Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumu Yunanistan’ı panikletti: Ankara oyunun merkezindeki aktör

"NATO'NUN GÜNEY KANADININ KORUYUCUSU TÜRKİYE"

Analizde, Batılı ülkelerin NATO'nun güney ve güneydoğu kanadını koruyacak güçlü bir aktör arayışında olduğu, bu rol için ise giderek daha fazla Türkiye'yi ön plana çıkardığı vurgulandı.