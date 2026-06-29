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Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’
Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’
Mevcut jeopolitik gelişmelerle birlikte Türkiye'nin NATO içindeki stratejik öneminin daha da arttığını yazan Yunan basını, Ankara'nın F-35'lerden yeni NATO karargahlarına kadar kritik kazanımlar elde edebileceğini belirtti. Pentapostagma, Atina yönetimine ise "Türkiye'nin yükselişini durdurmak" için 4 maddelik küstah bir yol haritası sundu.
Giriş Tarihi: 29.06.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 11:27