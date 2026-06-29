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Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’

Mevcut jeopolitik gelişmelerle birlikte Türkiye'nin NATO içindeki stratejik öneminin daha da arttığını yazan Yunan basını, Ankara'nın F-35'lerden yeni NATO karargahlarına kadar kritik kazanımlar elde edebileceğini belirtti. Pentapostagma, Atina yönetimine ise "Türkiye'nin yükselişini durdurmak" için 4 maddelik küstah bir yol haritası sundu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 29.06.2026 11:22 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 11:27
Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’

Yunanistan merkezli haber sitesi Pentapostagma⁠, "ABD ve İran, NATO'yu Ankara'nın önüne altın tepside koydu" başlıklı dikkat çeken analiz haberinde, Washington ile Tahran arasında yaşanan gerilimin Türkiye'nin elini güçlendirdiğini öne sürdü.

Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’

Yunan gazetesine göre, yaklaşan NATO Zirvesi Ankara için tarihi fırsatlar sunarken, Atina yönetimi ise Türkiye'nin yükselen jeopolitik ağırlığından ciddi endişe duyuyor.

Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’

"TÜRKİYE NATO İÇİNDE DAHA FAZLA AĞIRLIK KAZANIYOR"

Pentapostagma'nın analizinde, Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadında olması nedeniyle İttifak içinde daha fazla ağırlık kazanabileceği belirtildi.

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Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’

"ANKARA'NIN MASADAKİ OLASI KAZANIMLARI"

Analizde, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde şu başlıklarda önemli kazanımlar elde edebileceği belirtildi:

  • Milli muharip uçak Kaan için Amerikan motorlarının verilmesi
  • Türkiye'de iki yeni NATO karargahının kurulması,
  • Türk savunma sanayisinin Avrupa savunmasının lider aktörlerinden biri olarak kabul edilmesi
  • Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönmesi ve yeni nesil savaş uçakları tedarik etmesi
Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’

Pentapostagma, bu ihtimallerin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin NATO ve Avrupa güvenlik mimarisi içerisindeki ağırlığının daha da artacağını belirtti.

Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’

TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNE KARŞI 4 KÜSTAH ÖNERİ

Yunan gazetesine göre, Türkiye'nin elde edebileceği bu stratejik avantajlar karşısında Atina'nın acil bir plan hazırlaması gerekiyor.

Haberde Yunan hükümetine dört küstah öneri sunuldu.

Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’

"YUNAN VE YAHUDİ LOBİLERİNİN DEVREYE SOKULMASI"

Pentapostagma ilk önerisinde, Yunanistan'ın ABD'deki Yunan lobisini ve Yahudi lobisini harekete geçirerek ABD Başkanı Donald Trump üzerinde baskı kurması gerektiğini bildirdi.

Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’

Gazete, Trump'ın Washington'daki ağırlığı nedeniyle bunun zor bir girişim olduğunu kabul etse de Türkiye'nin "önünü kesmek" için bu seçeneğin değerlendirilmesini istedi.

Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’

"ANKARA'YA KARŞI BLOK"

Haberde ikinci öneri olarak, Fransa, İsveç, Finlandiya ve Bulgaristan'ın Türkiye'nin NATO'da daha fazla güç kazanmasına karşı ortak hareket edebileceği belirtildi.

Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’

Gazete, Atina'nın bu ülkelerle bir blok oluşturarak Ankara'nın yükselen rolünü sınırlandırmaya çalışması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’

"YUNANİSTAN'IN ABD ASKERLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMASI"

Pentapostagma üçüncü önerisinde, Yunanistan'ın NATO'nun güneydoğu kanadında daha büyük rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, Avrupa ve Orta Doğu'dan çekilebilecek ABD birliklerine ev sahipliği yapmayı teklif etmesi gerektiğini yazdı.

Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’

"ATİNA'DAN VETO HAMLESİ"

Yunan gazetesi son olarak, gerekirse Atina'nın NATO içinde veto kartını kullanması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’

ATİNA'DA ENDİŞELER GİDEREK ARTIYOR

Pentapostagma'nın analizi, NATO'daki yeni güvenlik denkleminde Türkiye'nin stratejik öneminin arttığına dair Yunan kamuoyundaki endişeyi gözler önüne serdi.

Türkiye’nin yükselişine karşı 4 küstah öneri: Olası kazanımlar Yunanistan’ı panikletti! ‘NATO Türkiye’ye altın tepside sunuldu’

Yunan basını, Ankara'nın önümüzdeki dönemde NATO içinde daha güçlü bir konuma gelebileceğini kabul ederken, Atina'nın ise bu yükselişi durdurabilmek için diplomatik ve siyasi karşı hamleler arayışında olduğunu vurguladı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YUNANİSTAN #NATO #TÜRKİYE #DONALD TRUMP