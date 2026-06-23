SON DAKİKA| Uluslararası haber ajansı Netanyahu’nun yalanını ifşa etti! Nükleer silah gerçeği kritik raporla ortaya çıktı

AP News'e göre, iki savaşın İran'ın nükleer faaliyetlerini sekteye uğratmasından önce dahi Tahran yönetimi kullanılabilir bir atom silahı üretmekten aylar hatta yıllar uzaktaydı. Ayrıca İran'ın böyle bir silah geliştirmeyi seçtiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ifade ediliyor. Öte yandan İsrail'in de kendi nükleer silahlarına sahip olduğuna yaygın şekilde inanılıyor.