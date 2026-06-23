SON DAKİKA| Uluslararası haber ajansı Netanyahu’nun yalanını ifşa etti! Nükleer silah gerçeği kritik raporla ortaya çıktı

Son Dakika: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer silah geliştirip İsrail'e karşı kullanacağı yönündeki iddiasına karşın çeşitli raporlar kamuoyuna açık herhangi bir kanıtın bulunmadığını ortaya koydu. AP News, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile ABD istihbarat kurumlarının değerlendirmelerinin, İran'ın 2003'ten bu yana aktif bir nükleer silah programı yürüttüğüne dair kanıt ortaya koymadığını aktarırken, İsrail ve ABD'nin 2025'te düzenlediği saldırıların İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurduğu ve Tahran'ın yeniden zenginleştirmeye başladığına ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığına dikkat çekti.