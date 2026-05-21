SON DAKİKA|Uzun ve zorlu telefon görüşmesi ortaya çıktı! Trump-Netanyahu görüşmesinde derin kriz, “Büyük hata yapılıyor”

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran'a yönelik izlenecek yol konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşanıyor. Trump, Körfez ülkelerinin talebi üzerine İran'a yönelik planlanan yeni saldırıları son anda durdurarak diplomasiye şans tanırken, Netanyahu ve yönetimi panik içinde askeri operasyonların yeniden başlatılması için Washington'a baskı yapıyor. Pakistan aracılığıyla Tahran ile mesaj trafiği sürerken, Trump bir anlaşmaya varılamaması halinde askeri müdahalenin hızla devreye girebileceği uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 21.05.2026 10:29 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 10:34
ABD merkezli CNN'e göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran'a yönelik izlenecek strateji konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Salı günü gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesinde iki liderin, İran savaşının geleceğine ilişkin farklı yaklaşımları açık biçimde ortaya çıktı. Trump diplomatik çözüm arayışına zaman tanınmasını savunurken, Netanyahu ise askeri operasyonların yeniden başlatılması için baskı yaptı.

Öte yandan ABD merkezli Axios'un haberinde ise, Netanyahu'nun Trump ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası panik içinde ve endişeli olduğu ifade edildi.

TRUMP PLANLANAN SALDIRILARI SON ANDA DURDURDU

CNN'in aktardığına göre, Trump ile Netanyahu son günlerde birden fazla kez görüştü. ABD'li bir yetkiliye göre iki liderin pazar günü yaptığı görüşmede Trump, İran'a yönelik yeni hedefli saldırıların hafta başında yeniden başlayabileceğini belirtmiş, operasyon için de yeni bir isim belirlenmişti: "Operation Sledgehammer" (Balyoz Operasyonu).

Ancak bu görüşmeden yaklaşık 24 saat sonra Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez müttefiklerinin talebi üzerine Salı günü planlanan saldırıları durdurma kararı aldı. CNN'e konuşan ABD'li yetkililer ve konuya yakın kaynaklar, Körfez ülkelerinin o tarihten bu yana Beyaz Saray ve Pakistanlı arabulucularla birlikte diplomatik süreci ilerletecek yeni bir çerçeve üzerinde çalıştığını bildirdi.

TRUMP: YA ANLAŞMA OLACAK YA DA TATSIZ ŞEYLER YAŞANACAK

ABD Başkanı Trump, Çarşamba sabahı gazetecilere yaptığı açıklamada İran'la yürütülen temaslarda "son aşamaya" gelindiğini söyledi. Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Ya bir anlaşmaya varacağız ya da biraz tatsız şeyler yapacağız. Ama umarım buna gerek kalmaz" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli CNN'e göre, Trump yönetimi askeri seçeneği tamamen masadan kaldırmış değil. ABD Başkanı, diplomatik sürecin sonuç vermemesi halinde müdahalenin hızla yeniden gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi. "Doğru cevapları alamazsak işler çok hızlı ilerler. Hepimiz gitmeye hazırız" diyen Trump, askeri hazırlıkların sürdüğünü de vurguladı.

NETANYAHU ASKERİ HAREKÂT İÇİN BASKI YAPIYOR

CNN'e konuşan ABD'li ve İsrailli kaynaklara göre Netanyahu, saldırıların ertelenmesinden duyduğu rahatsızlığı Trump'a doğrudan iletti. İsrail Başbakanı'nın, planlanan operasyonların durdurulmasının İran'a zaman kazandırdığını savunduğu ve askeri baskının sürdürülmesi gerektiğini dile getirdiği belirtildi.

İsrailli bir kaynak, Netanyahu'nun telefon görüşmesi boyunca askeri operasyonların yeniden başlatılması için yoğun baskı yaptığını aktarırken, bir başka İsrailli yetkili iki lider arasındaki temel ayrılığı şu sözlerle özetledi: "Trump bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek istiyor, Netanyahu ise farklı bir sonuç bekliyor."

İSRAİL YÖNETİMİNDE TRUMP'A YÖNELİK ARTAN RAHATSIZLIK

Habere göre, Salı günkü görüşmenin ardından İsrail hükümetinin üst düzey yetkilileri arasında da rahatsızlık büyüdü. CNN'e konuşan bir İsrailli kaynak, hükümetin üst kademelerinde İran'a karşı yeniden askeri harekât düzenlenmesi yönünde güçlü bir irade bulunduğunu ve Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımasının "İran'ın zaman kazanmasına yol açtığı" düşüncesinin giderek yaygınlaştığını söyledi.

Kaynaklar, Netanyahu'nun Trump yönetiminin İran politikasına yönelik hayal kırıklığının yeni olmadığını, iki ülkenin savaşın hedefleri konusunda daha önce de farklı düşündüğünü belirtiyor. Trump ise Çarşamba günü Netanyahu ile yaptığı görüşmeye ilişkin sorulara dikkat çeken bir yanıt verdi. ABD Başkanı, "Ne istersem onu yapacak" diyerek sürecin kontrolünün Washington'da olduğu mesajını verdi.

İRAN İLE MESAJ TRAFİĞİ PAKİSTAN ÜZERİNDEN SÜRÜYOR

Öte yandan diplomatik temaslar devam ediyor. İran devlet bağlantılı Nour Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Washington arasında Pakistan aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğünü açıkladı. Bekayi, "İran'ın ilk 14 maddelik metnine dayanarak çeşitli vesilelerle mesaj alışverişinde bulunuldu. Amerikan tarafının görüşlerini aldık ve şu anda bunları inceliyoruz" dedi.

Ancak taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların sürüp sürmediği belirsizliğini koruyor. Bölgesel kaynaklara göre İran, nükleer programı ve dondurulmuş varlıklarına ilişkin temel taleplerinden geri adım atmış değil. Bu başlıklarda henüz somut bir uzlaşı sağlanabilmiş değil.

DİPLOMASİ İÇİN SON FIRSAT

ABD merkezli CNN'e göre, Trump yönetimi şimdilik diplomasiye birkaç gün daha şans tanımaya kararlı görünüyor. Trump, İran'la müzakerelerin "kritik eşikte" olduğunu belirterek, olası bir anlaşmanın hayat kurtarabileceğini ve bu nedenle diplomatik çabaların sürdürülmesinin değerli olduğunu söyledi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#DONALD TRUMP #BİNYAMİN NETANYAHU #ABD #İSRAİL