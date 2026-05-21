SON DAKİKA|Uzun ve zorlu telefon görüşmesi ortaya çıktı! Trump-Netanyahu görüşmesinde derin kriz, “Büyük hata yapılıyor”

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran'a yönelik izlenecek yol konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşanıyor. Trump, Körfez ülkelerinin talebi üzerine İran'a yönelik planlanan yeni saldırıları son anda durdurarak diplomasiye şans tanırken, Netanyahu ve yönetimi panik içinde askeri operasyonların yeniden başlatılması için Washington'a baskı yapıyor. Pakistan aracılığıyla Tahran ile mesaj trafiği sürerken, Trump bir anlaşmaya varılamaması halinde askeri müdahalenin hızla devreye girebileceği uyarısında bulundu.