SON DAKİKA|Uzun ve zorlu telefon görüşmesi ortaya çıktı! Trump-Netanyahu görüşmesinde derin kriz, “Büyük hata yapılıyor”

TRUMP: YA ANLAŞMA OLACAK YA DA TATSIZ ŞEYLER YAŞANACAK

ABD Başkanı Trump, Çarşamba sabahı gazetecilere yaptığı açıklamada İran'la yürütülen temaslarda "son aşamaya" gelindiğini söyledi. Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Ya bir anlaşmaya varacağız ya da biraz tatsız şeyler yapacağız. Ama umarım buna gerek kalmaz" ifadelerini kullandı.