Vatikan ile Beyaz Saray karşı karşıya: Savaş karşıtı söylemler Trump’ı çıldırttı! ‘Papa 14. Leo berbat bir insan’

"VENEZUELA'YA SALDIRMAMI KORKUNÇ BULAN BİR PAPA İSTEMİYORUM"

Papa 14. Leo'nun ABD karşıtı bir tutum sergilediğini ima eden Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın, ülkemize devasa miktarlarda uyuşturucu gönderen ve daha da kötüsü katiller, uyuşturucu satıcıları ve caniler de dahil hapishanelerini bizim ülkemize boşaltan Venezuela'ya saldırmasını korkunç bulan bir Papa istemiyorum. Ve suç oranlarında rekor seviyede düşüş sağlayan, tarihteki en harika borsa değerlerini oluşturan ve bunları ezici bir çoğunlukla seçilerek yapan bir ABD başkanını eleştiren bir Papa da istemiyorum" ifadelerini kullandı.