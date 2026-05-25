Vatikan’dan tarihi itiraf: Papa 14. Leo kölelik geçmişiyle yüzleşip af diledi! ‘Hatamızı kabul etmemiz yüzyıllar sürdü’

Vatikan'ın yüzyıllardır tartışılan "Hristiyan olmayanları köleleştirme" geçmişiyle ilgili dikkat çeken bir dönüm noktası yaşandı. Papa 14. Leo, geçmişte alınan papalık kararlarının yol açtığı tarihi yükü kabul ederek kilise adına özür diledi.

Giriş Tarihi: 25.05.2026 16:14
Katolik Kilisesi'nin yeni lideri Papa 14. Leo, yayımladığı ilk genelgesiyle dikkat çeken bir çıkış yaptı. "Magnifica Humanitas" (Muhteşem İnsanlık) isimli metinde kilisenin tarihindeki kölelik meselesine geniş yer verildi.

PAPA AF DİLEDİ

Papa, geçmişte kilise yönetiminin ve papaların bazı kararlarla köleliği meşrulaştıran adımlar attığını açık şekilde kabul etti. Açıklamasında, insanların maruz kaldığı büyük acılar karşısında derin üzüntü duyduğunu belirten Papa 14. Leo, "Kilise adına içtenlikle af diliyorum" ifadelerini kullandı.

PAPALIĞIN HRİSTİYAN OLMAYANLARI KÖLELEŞTİRME KARARI

Tartışmaların merkezinde ise 15'inci yüzyılda yayımlanan papalık kararları bulunuyor. O dönemde bazı papaların Portekiz ve İspanya krallarına Hristiyan olmayan topluluklara karşı fetih ve egemenlik yetkileri tanıdığı, bu süreçte köleleştirmeye kapı açıldığı belirtiliyor.

Söz konusu kararların daha sonra Afrika ve Amerika kıtasındaki sömürge politikalarının hukuki dayanaklarından biri haline geldiği ifade ediliyor.

Vatikan daha önce Hristiyanların köle ticaretindeki rolü nedeniyle pişmanlık açıklamalarında bulunmuş olsa da geçmişteki papaların bu sistemdeki doğrudan etkisine yönelik açık bir özür ilk kez geldi.

"İNSAN ONURUNA AYKIRI OLDUĞUNU KABUL ETMEMİZ YÜZYILLAR SÜRDÜ"

Papa 14. Leo, kilisenin insan onurunu uzun yıllardır savunduğunu ancak kölelikle bunun bağdaşmadığının açık şekilde kabul edilmesinin yüzyıllar sürdüğünü söyledi.

Papa ayrıca dijital çağda ortaya çıkan yeni sömürü biçimlerine de dikkat çekerek, teknolojik dönüşümün insanlık için yeni bir kölelik düzenine dönüşmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

