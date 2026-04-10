Washington Tahran’a resmen mağlup oldu! “Donald Trump savaşın en büyük kaybedeni” İsrail-ABD karşı karşıya mı gelecek?

İngiltere merkezli The Economist savaşın sonucuna ilişkin dikkat çeken yorumda bulunarak "Savaşın en büyük kaybedeni Donald Trump" dedi. İngiliz basınına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı başlattığı savaş, nükleer programı durdurma, rejimi değiştirme ve bölgesel güvenliği artırma gibi temel hedeflerde başarısız oldu. Beş haftalık çatışmalara rağmen İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu koruduğu, askeri kapasitesinin önemli bir bölümünü muhafaza ettiği ve Hürmüz Boğazı üzerinden küresel enerji piyasalarını etkileyebilecek gücünü sürdürdüğü belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 10.04.2026 10:33 Güncelleme Tarihi: 10.04.2026 10:53