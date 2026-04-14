Washington’un küresel düzeni sarsılıyor mu? Tahran Trump’ın başat liderliğini sorgulatıyor, İran ABD’ye tarihinde bir ilki yaşattı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın güç ve baskıya dayalı yönetim anlayışı, İran savaşıyla birlikte en kritik sınavını veriyor. Tahran'ın geri adım atmaması, ABD'nin askeri ve ekonomik gücünün sınırlarını ortaya koyarken, Trump'ı çatışmayı tırmandırma ya da geri çekilme arasında zorlu bir tercihle karşı karşıya bırakıyor. NATO müttefiklerinden beklediği desteği alamayan ve Çin'le yaşanan ticaret gerilimlerinde de istediği sonucu elde edemeyen Washington, Hürmüz Boğazı kriziyle küresel ekonomik baskıyı daha derinden hissediyor.