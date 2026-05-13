SON DAKİKA: Yeni istihbarat raporu sızdı! Washington'un savaş planları alt üst, İşte ABD'yi korkutan İran'ın stratejik gücü

SON DAKİKA: Yeni istihbarat raporu sızdı! Washington’un savaş planları alt üst, İşte ABD’yi korkutan İran’ın stratejik gücü

Son Dakika: ABD merkezli New York Times'ın dayandırdığı yeni gizli istihbarat değerlendirmelerine göre İran, ABD saldırılarına rağmen Hürmüz Boğazı boyunca bulunan 33 füze rampasından 30'unu yeniden operasyonel hale getirirken, mobil füze sistemlerinin ve savaş öncesi füze stokunun yaklaşık yüzde 70'ini korumayı başardı. İran'ın yer altı füze tesislerinin büyük bölümünün de yeniden erişilebilir durumda olduğu belirtilirken, bu bulgular Trump yönetiminin Tahran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiği yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor.

Giriş Tarihi: 13.05.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 10:54
Habere göre, yeni gizli istihbarat değerlendirmeleri İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca konuşlu füze altyapısının büyük bölümünü yeniden işler hale getirdiğini ve askeri kapasitesini önemli ölçüde koruduğunu ortaya koydu. Bulgular, Trump yönetiminin İran ordusunun büyük ölçüde etkisiz hale getirildiği yönündeki kamu açıklamalarıyla çelişiyor.

İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ 33 FÜZE RAMPASININ 30'UNA YENİDEN ERİŞİM SAĞLADI

New York Times'a göre, Amerikan istihbarat teşkilatlarının bu ay başında hazırladığı gizli değerlendirmeler, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca bulunan 33 füze rampasından 30'una yeniden operasyonel erişim kazandığını gösterdi. Değerlendirmelere göre yalnızca üç füze rampasına tamamen erişilemiyor.

Söz konusu füze rampalarının, Hürmüz Boğazı'ndan geçen Amerikan savaş gemileri ile küresel enerji sevkiyatında kritik rol oynayan petrol tankerleri açısından doğrudan tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Yetkililere göre İran, bazı bölgelerde füze rampalarını kullanarak füzeleri farklı noktalara taşıyabiliyor, bazı durumlarda ise mevcut fırlatma altyapısından doğrudan ateşleme yapabilecek kapasiteye sahip.

MOBİL FIRLATMA SİSTEMLERİ VE FÜZE STOKLARININ YÜZDE 70'İ KORUNUYOR

Analize göre değerlendirmeler, İran'ın ülke genelindeki mobil füze fırlatma araçlarının yaklaşık yüzde 70'ini hâlâ aktif olarak kullanabildiğini ortaya koyuyor. Ayrıca İran'ın savaş öncesindeki füze stokunun da yaklaşık yüzde 70'ini muhafaza ettiği belirtiliyor. Bu stokların, bölgedeki ülkeleri hedef alabilecek balistik füzelerin yanı sıra, kara ve denizde daha kısa menzilli hedeflere karşı kullanılabilecek seyir füzelerini de içerdiği ifade ediliyor.

YER ALTI FÜZE TESİSLERİNİN YÜZDE 90'I YENİDEN ERİŞİLEBİLİR DURUMDA

New York Times'ın aktardığına göre, uydu görüntüleri ve diğer istihbarat kaynaklarına dayanan askeri değerlendirmeler, İran'ın ülke genelindeki yer altı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık yüzde 90'ına yeniden erişim sağladığını ortaya koydu. Yetkililer, bu tesislerin çoğunun "kısmen veya tamamen faal" durumda olduğunu belirtiyor. Bu bulgular, İran'ın askeri altyapısının beklenenden çok daha hızlı toparlandığını gösteriyor.

TRUMP YÖNETİMİNİN 'İRAN ARTIK TEHDİT DEĞİL' SÖYLEMİ SORGULANIYOR

Bulgular, ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in aylardır kamuoyuna yaptığı, İran ordusunun "yerle bir edildiği" ve artık ciddi bir tehdit oluşturmadığı yönündeki açıklamaları zayıflatıyor. Habere göre yeni istihbarat değerlendirmeleri, Trump yönetimi ile askeri danışmanlarının İran'a verilen zararı abarttığını, buna karşılık Tahran'ın toparlanma kapasitesini ise hafife aldığını gösteriyor.

Gazete, daha önce ABD'li yetkililerin İran'ın savaş öncesi füze kapasitesinin yaklaşık yüzde 70'ini yeniden kullanabilir hale getirebileceğini değerlendirdiğini aktarmıştı. Washington Post da geçen hafta benzer şekilde İran'ın mobil füze sistemlerinin yaklaşık yüzde 75'ini ve füze stokunun yüzde 70'ini koruduğunu bildirmişti.

ABD MÜHİMMAT STOKLARI ALARM VERİYOR

İstihbarat raporuna göre, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında Amerikan ordusu kritik mühimmat stoklarının önemli bölümünü tüketti. Haberde, ABD'nin savaş boyunca yaklaşık 1.100 uzun menzilli gizli seyir füzesi kullandığı, bu rakamın mevcut toplam stoklara yakın olduğu belirtildi. Ayrıca Amerikan güçlerinin 1.000'den fazla Tomahawk seyir füzesi ateşlediği, bunun Pentagon'un bir yılda tedarik ettiği miktarın yaklaşık 10 katına denk geldiği kaydedildi.

Bunun yanı sıra savaş sürecinde 1.300'den fazla Patriot hava savunma önleme füzesinin kullanıldığı, bu miktarın 2025 üretim hızına göre iki yılı aşkın üretime eşdeğer olduğu ifade edildi.

PENTAGON'UN MÜHİMMAT YENİLEMESİ YILLAR SÜREBİLİR

Habere göre, bu mühimmat stoklarının yeniden doldurulması aylar değil, yıllar alabilir. Lockheed Martin'in şu anda yılda yaklaşık 650 Patriot önleme füzesi ürettiği, şirketin üretimi yıllık 2.000 adede çıkarma hedefi açıkladığı ancak sektörün özellikle roket motoru üretim kapasitesini bu hızda artırmakta zorlandığı belirtiliyor.

YENİ SALDIRI KARARI ABD İÇİN STRATEJİK İKİLEM YARATABİLİR

Haberde, İran ile mevcut kırılgan ateşkesin bozulması ve çatışmaların yeniden başlaması halinde Trump'ın ciddi bir stratejik ikilemle karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

New York Times'a göre, İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri kapasitesini tamamen etkisiz hale getirmek için yeni saldırılar düzenlenmesi halinde Washington, zaten azalan kritik mühimmat stoklarını daha da tüketmek zorunda kalacak. Bu durum, Pentagon'un savunma hazırlıklarını zayıflatırken Amerikan savunma sanayisinin üretim baskısını daha da artırabilir.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #ABD #İRAN #WASHİNGTON