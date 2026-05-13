SON DAKİKA: Yeni istihbarat raporu sızdı! Washington’un savaş planları alt üst, İşte ABD’yi korkutan İran’ın stratejik gücü

Son Dakika: ABD merkezli New York Times'ın dayandırdığı yeni gizli istihbarat değerlendirmelerine göre İran, ABD saldırılarına rağmen Hürmüz Boğazı boyunca bulunan 33 füze rampasından 30'unu yeniden operasyonel hale getirirken, mobil füze sistemlerinin ve savaş öncesi füze stokunun yaklaşık yüzde 70'ini korumayı başardı. İran'ın yer altı füze tesislerinin büyük bölümünün de yeniden erişilebilir durumda olduğu belirtilirken, bu bulgular Trump yönetiminin Tahran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiği yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor.