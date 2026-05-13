SON DAKİKA: Yeni istihbarat raporu sızdı! Washington’un savaş planları alt üst, İşte ABD’yi korkutan İran’ın stratejik gücü

YER ALTI FÜZE TESİSLERİNİN YÜZDE 90'I YENİDEN ERİŞİLEBİLİR DURUMDA

New York Times'ın aktardığına göre, uydu görüntüleri ve diğer istihbarat kaynaklarına dayanan askeri değerlendirmeler, İran'ın ülke genelindeki yer altı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık yüzde 90'ına yeniden erişim sağladığını ortaya koydu. Yetkililer, bu tesislerin çoğunun "kısmen veya tamamen faal" durumda olduğunu belirtiyor. Bu bulgular, İran'ın askeri altyapısının beklenenden çok daha hızlı toparlandığını gösteriyor.