Yunan basınında büyük “TUFAN” paniği! Ege ve Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirecek, “Yunanistan acilen kamikaze dron tedarikine yönelmeli”

Yunanistan merkezli Pentapostagma, Türkiye'nin SAHA 2026 fuarında tanıttığı TUFAN kamikaze insansız deniz aracının, Ege ve Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirebilecek yeni nesil otonom deniz harbi konseptinin parçası olduğunu yazdı. Haberde, 50 knot'un üzerindeki hızı, düşük görünürlüklü yapısı, yapay zekâ destekli görev kabiliyetleri ve sürü halinde koordineli saldırı yeteneğiyle öne çıkan TUFAN'ın; liman sızma, kıyı saldırıları ve yüksek değerli deniz hedeflerine yönelik asimetrik operasyonlar için geliştirildiği belirtildi. Pentapostagma, Türkiye'nin hava, kara, su üstü ve su altı alanlarında entegre otonom sistem ekosistemi kurduğunu vurgulayarak, Yunanistan'ın benzer tehditlere karşı acilen insansız deniz aracı (İDA) ve SİHA tedarikine yönelmesi gerektiğini savundu.