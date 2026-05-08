Yunan basınında büyük “TUFAN” paniği! Ege ve Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirecek, “Yunanistan acilen kamikaze dron tedarikine yönelmeli”

Pentapostagma'ya göre bu detay, TUFAN'ın yalnızca Türk Deniz Kuvvetleri için değil; daha düşük maliyetli otonom saldırı platformları arayan müttefik ve ortak ülke donanmalarına ihracat amacıyla da konumlandırıldığını gösteriyor. Haberde konseptin; DARPA'nın Sea Hunter programı, ABD Donanması'nın Orta Boy İnsansız Su Üstü Aracı (MUSV) projeleri ile Ukrayna'nın Rus Karadeniz Filosu'na karşı kullandığı patlayıcı yüklü deniz dronları arasında bir yerde konumlandığı yorumu yapıldı. Ancak daha büyük Amerikan sistemlerinden farklı olarak TUFAN'ın, açık denizlerde uzun süreli operasyonlardan ziyade yıpratma ve doygunluk saldırılarına öncelik verdiği vurgulandı.