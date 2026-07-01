Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Yunanistan'da Trump-Erdoğan zirvesi alarmı! Doğu Akdeniz’deki yeni jeopolitik denklem

SON DAKİKA| Yunanistan'da Trump-Erdoğan zirvesi alarmı! Doğu Akdeniz’deki yeni jeopolitik denklem

Son Dakika: Yunanistan merkezli Militaire, NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump-Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi, NATO'nun güneydoğu kanadının güvenlik mimarisi ve ABD-Türkiye stratejik iş birliğinin ele alınacağını öne sürdü. Haberde, olası ABD-Türkiye yakınlaşmasının İsrail'in güvenlik kaygılarını artırabileceği ve Ege ile Doğu Akdeniz'deki dengeleri etkileyebileceği belirtilirken, Atina'nın Washington'daki süreci yakından takip etmesi gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 01.07.2026 15:34 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 15:38
SON DAKİKA| Yunanistan’da Trump-Erdoğan zirvesi alarmı! Doğu Akdeniz’deki yeni jeopolitik denklem

Habere göre, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme, F-35 programından Suriye ve Karadeniz'e kadar uzanan geniş bir stratejik gündemi kapsıyor. Haberde, olası ABD-Türkiye yakınlaşmasının Yunanistan açısından doğurabileceği sonuçlara dikkat çekildi.

SON DAKİKA| Yunanistan’da Trump-Erdoğan zirvesi alarmı! Doğu Akdeniz’deki yeni jeopolitik denklem

Militaire'ye göre, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde diplomatik temaslar hız kazandı. Haberde, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın, zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması beklenen görüşmeye hazırlık amacıyla yoğun diplomatik çalışma yürüttüğü belirtildi.

SON DAKİKA| Yunanistan’da Trump-Erdoğan zirvesi alarmı! Doğu Akdeniz’deki yeni jeopolitik denklem

Militaire, Barrack'ın Orta Doğu'daki Amerikan politikasının önemli isimlerinden biri olarak görüldüğünü aktarırken, Lübnan kökenli ABD'li diplomatın bölgeyi yakından tanıdığına, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile güçlü ilişkilere sahip olduğuna işaret etti.

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SON DAKİKA| Yunanistan’da Trump-Erdoğan zirvesi alarmı! Doğu Akdeniz’deki yeni jeopolitik denklem

F-35 VE GÜVENLİK MİMARİSİ MASADA

Yunanistan merkezli Militaire'ye göre, Trump-Erdoğan görüşmesinin ikili ilişkilerin ötesinde bölgesel güvenlik açısından da kritik öneme sahip olması bekleniyor. Haberde, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına olası yeniden dahil edilmesi, Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu, Suriye, Karadeniz ve Kafkasya'da ABD-Türkiye iş birliği ile NATO'nun güneydoğu kanadının yeni güvenlik mimarisinin görüşmenin ana başlıkları arasında yer alacağı ifade edildi.

SON DAKİKA| Yunanistan’da Trump-Erdoğan zirvesi alarmı! Doğu Akdeniz’deki yeni jeopolitik denklem

Haberde, F-35 konusunun yalnızca gelişmiş bir savaş uçağının tedarikinden ibaret olmadığı, aynı zamanda ABD'nin siyasi ve kurumsal karar alma mekanizmalarının da önemli bir sınavı niteliği taşıdığı değerlendirildi.

SON DAKİKA| Yunanistan’da Trump-Erdoğan zirvesi alarmı! Doğu Akdeniz’deki yeni jeopolitik denklem

ABD'NİN STRATEJİK TERCİHİ SORGULANIYOR

Militaire'ye göre Trump yönetimi, Rusya ve İran'ın bölgedeki etkisini sınırlamak ve Orta Doğu politikasını yeniden şekillendirmek amacıyla Türkiye'yi vazgeçilmez stratejik ortaklardan biri olarak görüyor. Haberde, asıl tartışmanın Türkiye'nin F-35 alıp almayacağından ziyade, Washington'un Rusya ile savunma ve enerji alanlarında iş birliğini sürdüren Türkiye'ye en gelişmiş savaş uçağı teknolojisini vermeyi stratejik açıdan kabul edip etmeyeceği olduğu vurgulandı.

SON DAKİKA| Yunanistan’da Trump-Erdoğan zirvesi alarmı! Doğu Akdeniz’deki yeni jeopolitik denklem

Habere göre, denklemin önemli unsurlarından biri de İsrail. Haberde, İsrail hükümetinin Türkiye'ye olası F-35 satışına şüpheyle yaklaştığı ve bunun Orta Doğu ile Doğu Akdeniz'deki niteliksel askeri gücü etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı. Haberde ayrıca, İsrail'in Washington'daki siyasi ve kurumsal etkisini kullanarak mevcut stratejik dengeleri değiştirebilecek olası bir kararı engellemeye çalışmasının beklendiği ifade edildi.

SON DAKİKA| Yunanistan’da Trump-Erdoğan zirvesi alarmı! Doğu Akdeniz’deki yeni jeopolitik denklem

YUNANİSTAN SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETMELİ

Militaire, gelişmelerin Yunanistan açısından doğrudan önem taşıdığını savundu. Haberde, Türkiye'nin jeopolitik ve askeri konumunda yaşanabilecek olası güçlenmenin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki dengeleri etkileyebileceği öne sürüldü. Yunanistan'ın, ABD ile Türkiye arasında yaşanabilecek olası yakınlaşma sürecinde Washington'daki karar alma mekanizmalarını yakından izlemesi ve ABD ile stratejik ilişkilerini koruyacak diplomatik girişimlerini artırması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

SON DAKİKA| Yunanistan’da Trump-Erdoğan zirvesi alarmı! Doğu Akdeniz’deki yeni jeopolitik denklem

Haberde, F-35 meselesinin yalnızca bir savunma tedarik anlaşması olmadığı, Doğu Akdeniz'deki stratejik dengeleri uzun yıllar etkileyecek jeopolitik sonuçlar doğurabilecek bir karar niteliği taşıdığı belirtilirken, Yunanistan'ın bu süreçte "hazırlıksız yakalanma ya da seyirci konumunda kalma lüksünün bulunmadığı" görüşü dile getirildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#NATO ZİRVESİ #ORTA DOĞU #ABD BAŞKANI #İSRAİL