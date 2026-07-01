SON DAKİKA| Yunanistan’da Trump-Erdoğan zirvesi alarmı! Doğu Akdeniz’deki yeni jeopolitik denklem

Son Dakika: Yunanistan merkezli Militaire, NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump-Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi, NATO'nun güneydoğu kanadının güvenlik mimarisi ve ABD-Türkiye stratejik iş birliğinin ele alınacağını öne sürdü. Haberde, olası ABD-Türkiye yakınlaşmasının İsrail'in güvenlik kaygılarını artırabileceği ve Ege ile Doğu Akdeniz'deki dengeleri etkileyebileceği belirtilirken, Atina'nın Washington'daki süreci yakından takip etmesi gerektiği değerlendirmesine yer verildi.