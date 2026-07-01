SON DAKİKA| Yunanistan’da Trump-Erdoğan zirvesi alarmı! Doğu Akdeniz’deki yeni jeopolitik denklem

ABD'NİN STRATEJİK TERCİHİ SORGULANIYOR

Militaire'ye göre Trump yönetimi, Rusya ve İran'ın bölgedeki etkisini sınırlamak ve Orta Doğu politikasını yeniden şekillendirmek amacıyla Türkiye'yi vazgeçilmez stratejik ortaklardan biri olarak görüyor. Haberde, asıl tartışmanın Türkiye'nin F-35 alıp almayacağından ziyade, Washington'un Rusya ile savunma ve enerji alanlarında iş birliğini sürdüren Türkiye'ye en gelişmiş savaş uçağı teknolojisini vermeyi stratejik açıdan kabul edip etmeyeceği olduğu vurgulandı.