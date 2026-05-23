Trend Galeri Trend Ekonomi '1 gram altın' dahi satmam diyerek net konuştu! İslam Memiş “mutlak butlan” senaryosunu açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CHP kurultay davası sonrası piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaya yönelik önemli analizde bulundu. Mutlak butlak kararı sonrası "dolar fırlayacak" senaryolarının tutmadığını söyleyen İslam Memiş, BİST100 için hedef seviyeyi açıkladı. Uzman isim aynı zamanda gram altın için dikkat çeken tahminde bulundu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.05.2026 17:10 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 17:30
CHP'de depreme yol açan kurultay davasına ilişkin kararın ardından piyasalarda tansiyon bir anda yükseldi. Mutlak Butlan kararı sonrası yüzde 6'ya yakın kayıp yaşayan Borsa İstanbul 100 endeksi geri çekilme sonrası toparladı. Jeopolitik baskı altındaki altın fiyatlarında da düşüşler sürdü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında piyasalarda yaşanabileceklere yönelik önemli analizde bulundu.

Mutlak Butlan kararının ardından Borsa İstanbul için yeni hedefi açıklayan İslam Memiş, elinde 1 gram altını dahi olanların ise malına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

EKONOMİ YÖNETİMİ TEDBİRİ ALDI

Programda konuşan İslam Memiş, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin piyasalardaki panik havasını önemli ölçüde azalttığını belirterek, "Sabah erken saatte Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek ve kurmayları Finansal Komite toplandı ve tedbirler burada görüşüldü" sözleriyle kritik zirvenin perde arkasını anlattı.

Ekonomi yönetiminin piyasaları dengelemek için müdahalelerde bulunduğunu ifade eden İslam Memiş, "Alınan tedbirler de döviz satarak finansal piyasaya müdahale etmek gibi bir süreç yaşanıyor. Bunlar ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde, doğal felaketlerin yaşandığı dönemlerde, savaş riskinin arttığı dönemlerde olabilecek şeyler" ifadelerini kullandı.

BORSADA KAYIPLAR GERİ ALINDI

İslam Memiş, "Tabii içerideki siyasi gelişmeler haliyle piyasaları iç siyaset olduğu için, iç piyasaları direkt olarak etkiliyor. Borsa İstanbul 100 endeksi herkesin gördüğü gibi yüzde 6 civarında değer kaybetmişti. 13 bin 167 puan seviyesine kadar gerilediğini gördük. O kayıplar tekrar alındı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sert geri çekilmenin bazı yatırımcılar açısından fırsata dönüştüğünü vurgulayan Memiş, "Piyasadaki birçok oyuncu da bu sert düşüşleri bir fırsat olarak değerlendirdi, giriş için" dedi.

"DOLAR FIRLAYACAK" SENARYOLARI TUTMADI

Kararın akşam saatlerinde açıklanmasının ardından gece boyunca sosyal medyada ve bazı çevrelerde ekonomik çöküş senaryoları dillendirildi. Ancak sabah açılışıyla birlikte piyasalarda farklı bir tablo ortaya çıktı.

İslam Memiş, "Sabaha kadar herkes dolar fırlayacak, daha kötüsü olacak senaryoları çizse de aslında bu şoklara karşı Türkiye ekonomisinin dirayeti bir noktada test edilmiş oldu" sözleriyle dikkat çekici bir değerlendirme yaptı.

BORSA İÇİN YENİ HEDEF: 16 BİN VE 20 BİN PUAN

Orta ve uzun vadede Borsa İstanbul için pozitif beklentilerini koruduklarını söyleyen İslam Memiş, teknik görünümde herhangi bir bozulma olmadığını vurguladı.

Memiş, "2026 yılına ilişkin borsa tarafındaki pozitif yönlü beklentimizde bir değişiklik olmadı. Yine 16 bin puan seviyesi, devamında 20 bin puan seviyesi ki yabancı yatırımcıların gelişlerini hızlı bir şekilde beklemeye devam ediyoruz" dedi.

1 GRAM BİLE SATMAM

İslam Memiş kişisel Youtube kanalı üzerinden yaptığı analizde ise gram altın için dikkat çeken sözler sarf etti. İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın tarafında 4.518 dolar seviyesi var; 4.400-4.800 dolar aralığında piyasayı oyalamaya devam ediyorlar.
Gram altın da ons altını takip ediyor; aşağıda 6.600 TL, yukarıda 7.000 TL bandında bir trend var. 'Altın daha da gerileyecek mi, satalım mı?' sorularına cevabım nettir: 1 gramımı bile satmam, aksine elime nakit geçtikçe ilave yaparım.

Benim 2026 yılında fiyatla işim yok, miktarla işim var. Bu yıl için 3.880-5.880 dolar aralığındaki beklentim geçerliliğini koruyor.
Ocak ayında 5.600 doları, Mart ayında 4.100 doları göstererek piyasayı dalgalandırdılar. Ben 5.880-6.000 dolar seviyesi ile alakalı beklentimi revize etmedim. Ekonomiler şu an karanlık bir tünelde ve bu tünel uzadıkça önünüzü görmeniz zorlaşıyor.

Siyasi gerginlikler rakamsal değerlerde hissedilse de içeride kontrollü bir baskılanma süreci olduğu için dövizde bir atak görmedik. Eğer müdahale edilmeseydi bugün gram altında 7.000 TL üzerindeki rakamları konuşuyor olabilirdik. Şu an 6.650 lira seviyesinde olan gram altınla yolumuza devam ediyoruz. "

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İSLAM MEMİŞ #GRAM ALTIN