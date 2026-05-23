'1 gram altın' dahi satmam diyerek net konuştu! İslam Memiş “mutlak butlan” senaryosunu açıkladı

BORSADA KAYIPLAR GERİ ALINDI

İslam Memiş, "Tabii içerideki siyasi gelişmeler haliyle piyasaları iç siyaset olduğu için, iç piyasaları direkt olarak etkiliyor. Borsa İstanbul 100 endeksi herkesin gördüğü gibi yüzde 6 civarında değer kaybetmişti. 13 bin 167 puan seviyesine kadar gerilediğini gördük. O kayıplar tekrar alındı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sert geri çekilmenin bazı yatırımcılar açısından fırsata dönüştüğünü vurgulayan Memiş, "Piyasadaki birçok oyuncu da bu sert düşüşleri bir fırsat olarak değerlendirdi, giriş için" dedi.