Trend
Galeri
Trend Ekonomi
1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! ÖTV tabelaya yansıdı... Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?
1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! ÖTV tabelaya yansıdı... Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?
Benzin, motorin ve LPG fiyatları ticari ve özel araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni yıl ile birlikte akaryakıt istasyonlarında tabelalarda güncellemeye gidildi. İşte 1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: 01.01.2026 08:45
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 08:50