Trend Galeri Trend Ekonomi 1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! ÖTV tabelaya yansıdı... Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! ÖTV tabelaya yansıdı... Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

Benzin, motorin ve LPG fiyatları ticari ve özel araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni yıl ile birlikte akaryakıt istasyonlarında tabelalarda güncellemeye gidildi. İşte 1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.01.2026 08:45 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 08:50
1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! ÖTV tabelaya yansıdı... Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ile dalgalanan akaryakıt fiyatları yeni yılda yapılan Özel Tüketim Vergisi düzenlemesiyle bir kez daha değişti.

1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! ÖTV tabelaya yansıdı... Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

BENZİN VE MOTORİNDE ÖTV GÜNCELLEMESİ

13 Aralık'ta motorinin litresine 2 lira, 16 Aralık'ta benzine 2 lira 2 kuruş, 17 Aralık'ta ise yine benzine 83 kuruş indirim uygulanmıştı. Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan mükerrer sayısına göre, benzin ve motorinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi'ne yüzde 6,95 oranında artış yapıldı.

1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! ÖTV tabelaya yansıdı... Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

Yapılan ÖTV güncellemesiyle benzinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 8 kuruş artış yaşandı.

1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! ÖTV tabelaya yansıdı... Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 53.03 TL'ye, Ankara'da 53.89 TL'ye ve son olarak İzmir'de 54.22 TL'ye yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 54.35 TL'ye, Ankara'da 55.36 TL'ye, İzmir'de ise 55.70 TL'ye çıktı.

1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! ÖTV tabelaya yansıdı... Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

1 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL – AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 53.03 TL

Motorinin litresi: 54.35 TL

LPG: 28.51 TL

1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! ÖTV tabelaya yansıdı... Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

İSTANBUL – ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 52.86 TL

Motorinin litresi: 54.18 TL

LPG: 27.88 TL

1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! ÖTV tabelaya yansıdı... Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

ANKARA

Benzinin litresi: 53.89 TL

Motorinin litresi: 55.36 TL

LPG: 28.40 TL

1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! ÖTV tabelaya yansıdı... Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

İZMİR

Benzinin litresi: 54.22 TL

Motorinin litresi: 55.70 TL

LPG: 28.33 TL