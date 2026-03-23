10 soruda yaşlılık aylığı: Kimler, ne zaman ve nasıl alabilir? İşte yanıtı...

1. YAŞLILIK AYLIĞI NEDİR? Yaşlılık aylığı, sigortalıların yaş ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması ve gelir kaybı yaşamaları durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bağlanan maaştır. 2. KİMLER YAŞLILIK AYLIĞI ALABİLİR? Hizmet akdi ile çalışanlar, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirdiklerinde yaşlılık aylığı almaya hak kazanır. Şartlar ilk sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir. 3. EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR? 8/9/1999 ve öncesi sigortalılar için prim gün sayısı ve sigortalılık süresi birlikte değerlendirilir. 8/9/1999 sonrası sigortalılar için kadın 50–58, erkek 55–60 yaş ve belirli prim gün sayısı koşulları geçerlidir. 2036 sonrası kademeli yaş düzenlemesiyle kadın ve erkekler için yaşlılık aylığı alma yaşı 65'e kadar yükselecektir. 4. PRİM GÜN SAYISI VE SİGORTALILIK SÜRESİ Yaşlılık aylığı almak için gereken prim gün sayısı ve sigortalılık süresi, sigortalının işe başladığı tarihe göre değişir: 7200 gün prim, kadın 58, erkek 60 yaş şartı (2036 öncesi) Kademeli geçişlerde prim ve yaş şartları her yıl güncellenir 5. EMEKLİLİK YAŞIMI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM? Vatandaşlar SGK'nın 'Ne Zaman Emekli Olabilirim?' uygulaması üzerinden kendi sigortalılık bilgilerini girerek emeklilik tarihini öğrenebilir. 6. BAŞVURU NASIL YAPILIR? İşten ayrıldıktan sonra bağlı bulunulan sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne yazılı başvuru yapılır. E-devlet üzerinden de yaşlılık aylığı başvurusu yapılabilir. 7. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) 8. AYLIK ÖDEMELERİ VE BANKALAR Aylıklar, protokol imzalanan bankalar üzerinden ödenir ve ödeme günleri hafta sonu veya tatil günlerine rastlasa bile değişmez. ÖDEME YAPILAN BAŞLICA BANKALAR Akbank Ziraat Bankası Halkbank İş Bankası Garanti BBVA Yapı Kredi PTT gibi toplam 28 banka ve katılım bankası. 9. AYLIK KONUTTA ÖDENEBİLİR Mİ? Gelir/aylık ödemeleri, talep edilmesi halinde PTT aracılığıyla konutta ödenebilir. Başvuru yazılı dilekçe veya e-devlet üzerinden yapılabilir. 10. BANKA VEYA ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR? Emekli ve hak sahipleri, aylıklarını almak istedikleri bankaya şube değişikliği talebinde bulunabilir. Dilekçe veya e-devlet üzerinden değişiklik gerçekleştirilebilir.