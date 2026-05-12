12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte yeni tablo...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken, Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama fiyatları ile döviz kurundaki değişimler dikkate alınıyor.

Rafineriler, elde edilen bu veriler doğrultusunda baz fiyatı oluştururken; dağıtım firmalarının operasyon maliyetleri ve piyasa rekabeti de fiyatlara yansıtılıyor. Bu nedenle akaryakıtın pompa satış fiyatı, şehirden şehre ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor.