12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte yeni tablo...

12 Mayıs itibarıyla Brent petrol fiyatları 105 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Petrol piyasasında yaşanan yükseliş, akaryakıt tabelalarına nasıl yansıyor? Vatandaşlar ise "Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Motorinde dün gece itibarıyla tablo değişti... İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 12.05.2026 08:42 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 08:58
ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda etkisini sürdürmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere sürecine ilişkin açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında dalgalı seyir dikkat çekti. Yaşanan hareketlilik, 12 Mayıs gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına da yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatlarında son durum...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.

Son olarak 9 Mayıs gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,58 TL'lik indirim uygulanmıştı.

Fiyatlardaki dalgalı seyir devam ederken, bu gece yarısı motorine 2.71 zam bekleniyordu fakat 12 Mayıs gece yarısı itibarıyla motorine 1,12 TL zam yapıldı.

İŞTE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT TABELALARI...

12 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 63.88 TL
Motorinin litresi: 67.39 TL
LPG: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 63.72 TL
Motorinin litresi: 67.23 TL
LPG: 33.29 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 64.83 TL
Motorinin litresi: 68.49 TL
LPG: 33.87 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 65.11 TL
Motorinin litresi: 68.77 TL
LPG: 33.69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken, Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama fiyatları ile döviz kurundaki değişimler dikkate alınıyor.

Rafineriler, elde edilen bu veriler doğrultusunda baz fiyatı oluştururken; dağıtım firmalarının operasyon maliyetleri ve piyasa rekabeti de fiyatlara yansıtılıyor. Bu nedenle akaryakıtın pompa satış fiyatı, şehirden şehre ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Şeyma Yorgancı - Editör
