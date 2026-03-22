1.20 faizli ’İlk Evim’ konut kredisi: İşte başvuru şartları ve hesaplama detayları...

Konut fiyatlarındaki artış ve yükselen kredi faizleri sonrası, ilk kez ev alacak vatandaşlar için yeni bir destek modeli gündeme geldi. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan 'İlk Evim' konut kredisi, düşük faiz oranı ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Ev sahibi olmayı planlayanlar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve hangi şartların aranacağını merak ediyor. Özellikle 1 milyon TL, 2 milyon TL ve 3 milyon TL tutarında kredi kullanımı durumunda oluşacak aylık taksit tutarları, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni kredi modeli, ilk kez konut sahibi olacaklar için finansmana erişimi kolaylaştırmayı ve ödeme yükünü daha yönetilebilir hâle getirmeyi hedefliyor. Başvuru takvimi ve koşulların açıklanmasıyla birlikte kredi detayları netleşecek. 'İLK EVİM' KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK? 2026 yılının ilk çeyreğinde en çok konuşulan konuların başında gelen düşük faizli konut kredisi için çalışmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve OVP hedefleri doğrultusunda, teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan paket, 2026'nın ilk yarısı içinde Meclis gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik çalışmaları tamamladıktan sonra kampanya takvimi netleşecek. 1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI Orta Vadeli Program kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan devlet destekli kredinin faiz oranı yüzde 1,20 olarak belirlendi. 2 milyon TL üzerinde kredi kullanmak isteyenler için ayrıca limit artışı uygulanabilecek. Kamu bankaları aracılığıyla başlatılacak kampanya, düşük faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacak. Krediden yalnızca ilk kez ev alacaklar yararlanabilecek ve vade süresi 180 aya kadar uzatılabilecek. BAŞVURU İÇİN MUHTEMEL ŞARTLAR İlk kez konut alıyor olmak; üzerine kayıtlı başka bir konutu bulunmaması Konutun alınacağı şehirde ikamet etmesi Son 1 yılda konut satmamış olmak Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi bulunmamak Başvuran kişinin belirlenen gelir seviyesine sahip olması ve bunu belgeleyebilmesi 'İLK EVİM' KONUT KREDİSİ HESAPLAMA Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2,69'dan yüzde 2,49'a çekti. Mevcut koşullarda 1 milyon TL tutarındaki bir kredi için yaklaşık 3,5 milyon TL geri ödeme söz konusu. Ancak yüzde 1,20 sabit faiz ve 180 ay vade üzerinden yapılan hesaplamada, 1 milyon TL tutarındaki İlk Evim Konut Kredisi için aylık taksit yaklaşık 13.587 TL olacak. Toplam geri ödeme ise 2.445.701 TL civarında gerçekleşecek. Böylece ortalama 1 milyon TL daha az ödeme yapılmış olacak. İŞTE ÖRNEK HESAPLAMA TABLOSU...