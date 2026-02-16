Trend Galeri Trend Ekonomi 1.20 faizli konut kredisi başladı mı? Bankaların konut kredi faizleri ne kadar oldu?

1.20 faizli konut kredisi için geri sayım başladı. İlk kez ev alacaklar için düzenlenmesi beklenen İlk evim konut kredisi şartları merak ediliyor. Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarının önünü açacak olan kampanyada uygun faiz oranı dikkat çekiyor. Peki, kampanya dışında konut kredi faizleri ne kadar oldu? İşte İlk evim konut kredisine ilişkin detaylar ve bankalar konut kredi faizleri…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.02.2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 09:59
İlk kez ev sahibi olacakları yakından ilgilendiren İlk evim konut kredisi kampanyası uygun faiz koşulları ile dikkat çekti. 1.20 faizli konut kredisi için hangi düzenlemelerin yapılacağı merakla takip ediliyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları öncülüğünde hayata geçirilmesi beklenen kampanyanın detayları belli oldu mu? Peki bankaların konut kredi faizleri ne kadar? İşte detaylar….

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI?

İlk kez ev alacakları yakından ilgilendiren konut finansman paketinin hayata geçirilmesi bekleniyor. Projenin teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacak. Krediye başvurular ise henüz başlamadı. Kampanyanın 2026 yılı içerisinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

FAİZLER NE KADAR OLACAK?

2026 yılı "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyası kapsamında kredi oranlarının yüzde 1.20 olması bekleniyor. 2 milyon TL üzerinde kredi alamayanlar için limit artışı olacak. Kampanyadan ilk kez ev alacaklar yararlanacak. Kamu bankaları öncülüğünde başlatılacak olan kampanyada düşük faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme imkanı sunulacak.

KİM BAŞVURU YAPABİLECEK?

Başvuru şartlarına yönelik henüz bir açıklama yapılmaması rağmen şu şartların aranması bekleniyor:
  • İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması
  • Konut alacağı şehirde ikamet etmesi
  • Son 1 yılda konut satmamış olması
  • Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması
  • Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi,
  • Bu maddelere ilave şartlar aranacağı gibi, şartlar tamamen farklılık da gösterebilir.
KONUT KREDİLERİ MEVCUT DURUMDA NE KADAR?

Mevcut durumda bankalarda konut kredisi faiz oranları yüzde 2,49 yüzde 3 arasında değişiklik gösteriyor. 1 milyon liralık kredinin yüzde 2,49 oranında faizle toplam geri ödemesi 3.194.534 TL oluyor. Aylık taksit tutarı ise 26.273,20 TL'ye denk geliyor.