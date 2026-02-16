1.20 faizli konut kredisi başladı mı? Bankaların konut kredi faizleri ne kadar oldu?

İlk kez ev sahibi olacakları yakından ilgilendiren İlk evim konut kredisi kampanyası uygun faiz koşulları ile dikkat çekti. 1.20 faizli konut kredisi için hangi düzenlemelerin yapılacağı merakla takip ediliyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları öncülüğünde hayata geçirilmesi beklenen kampanyanın detayları belli oldu mu? Peki bankaların konut kredi faizleri ne kadar? İşte detaylar….