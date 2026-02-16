1.20 faizli konut kredisi başladı mı? Bankaların konut kredi faizleri ne kadar oldu?
1.20 faizli konut kredisi için geri sayım başladı. İlk kez ev alacaklar için düzenlenmesi beklenen İlk evim konut kredisi şartları merak ediliyor. Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarının önünü açacak olan kampanyada uygun faiz oranı dikkat çekiyor. Peki, kampanya dışında konut kredi faizleri ne kadar oldu? İşte İlk evim konut kredisine ilişkin detaylar ve bankalar konut kredi faizleri…
Giriş Tarihi: 16.02.2026 09:55
Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 09:59