1.20 faizli konut kredisi hesabı: 1 milyon ve 2 milyon TL'nin geri ödeme tablosu

Ev sahibi olmak isteyen milyonlar 1.20 faizli konut kredisi başvurularının ne zaman başlayacağını ve şartlarını merak ediyor. Kamu bankalarının öncülüğünde gerçekleşmesi beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyası için Orta Vadeli Program kapsamında kampanyaya yönelik teknik çalışmalar sürüyor. Meclis'in gündemine gelmesi beklenen düzenleme kapsamında 180 ay vade ve uygun ödeme koşullarının ön plana alınması bekleniyor. İlk Evim konut kredisi şartları neler? %1,20 faizli kredinin aylık taksit tutarı ne kadar?

Giriş Tarihi: 24.03.2026 11:09
Ev sahibi olmak isteyenler 1.20 faizli konut kredisi şartlarını ve ödeme planını merak ediyor. Konut almak isteyenler kampanya için gözlerini kamu bankalarına çevirdi. %1,20 faizli kredinin aylık taksit tutarı ne kadar? Düşük faizli konut kredisi için şartlar belli oldu mu? Konut kredisi hesaplama…

%1,20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ

Orta Vadeli Program kapsamında yer alan yüzde 1.20 faizli konut kredisi kampanyası için vade şartları merak ediliyor. Kamu bankaları aracılığı ile verilecek kredide vade sürelerinin 180 aya kadar sürmesi bekleniyor. Kampanya dar ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olmasını amaçlıyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Düzenlemeye ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı. Kampanyanın detaylarının belli olmasının ardından Meclis' gelmesi teklifin kabul edilmesi halinde bankalar üzerinden başvuru sürecinin başlatılması bekleniyor.

Başvuru şartları henüz belli olmasa da muhtemel başvuru şartları şu şekilde:

  • İlk kez konut satın alıyor olmak
  • Üzerine kayıtlı başka bir konut bulunmamak
  • Alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet etmek
  • Son 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olmak
  • Hisseli konutlarda yüzde 50'den fazla paya sahip olmamak
  • Belirlenen gelir kriterlerini karşılamak
1.20 FAİZLE 1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

  • Kampanyanın açıklanması ve yüzde 1,20 faizin uygulanması halinde1.000.000 liralık kredinin aylık taksit tutarı 13.590 TL'ye denk geliyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 2.446.000 TL şeklinde hesaplanıyor.
  • Aynı koşullarda 2 milyon liranın aylık taksit tutarı 27.180 TL olurken toplam geri ödeme 4.892.000 TL'ye denk geliyor.

Öte yandan bazı özel bankalarda konut kredi faizleri yüzde 2,79 ile yüzde 2,99 arasında değişiyor.

  • Yüzde 2,79 faizle 120 ay vade ile alınan 1.000.000 liralık kredinin aylık taksit tutarı 28 bin 966 lira oluyor. Toplam geri ödeme ise 3.517.678 lira.
  • Yüzde 2,99 faizle 120 ay vade ile 1.000.000 liralık kredinin aylık taksit tutarı 30.797 lira olurken toplam geri ödeme 3.718.403 lira.