Trend Galeri Trend Ekonomi 14 Mart akaryakıt fiyatları! Eşel gece yarısı devreye girdi... Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

14 Mart akaryakıt fiyatları! Eşel gece yarısı devreye girdi... Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

Küresel ölçekte yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı hükümet tarafından yeniden devreye alınan 'eşel mobil' sistemi LPG, benzin ve motorindeki zamlara karşı kalkan oldu. Brent Petrol 100 doların üzerinde seyrini sürdürürken, akaryakıt fiyatları gece yarısı bir kez daha değişti. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.03.2026 13:03 Güncelleme Tarihi: 14.03.2026 13:54
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından küresel ölçekte yükselen petrol fiyatlarının iç piyasaya etkisini sınırlamak amacıyla akaryakıtta "eşel mobil" sistemi tekrar devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Kararıyla yeniden devreye alınan sistem, 5 Mart'tan bu yana akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara karşı kalkan oldu.

EŞEL ZAMLARA KALKAN OLDU

5 Mart 2026'da devreye alınan Eşel Mobil sistemi, yükselen uluslararası enerji maliyetlerinin pompa fiyatlarına tam olarak yansımaması için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimleriyle zamlara tampon görevi gördü.

5 Martta motorinin litre fiyatına yaklaşık 12,45 TL, benzine 3,68 TL zam yapılması bekleniyordu; Eşel Mobil ile bu büyük zamlar pompaya yansıtılmadı. Sistem sayesinde motorine sadece 3 lira 11 kuruş, benzine 92 kuruş, oto gaza ise 16 kuruş zam yapıldı.

7 Mart'ta benzinin fiyatı 55 kuruş, motorinin ise 1 lira 14 kuruş zam yapıldı.

8 Mart'ta motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış oldu.

12 Mart'ta ise benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş indirim geldi.

13 Mart'ta ise motorine 76 kuruş, benzine ise 47 kuruş zam geldi.

ÇOĞUNU DEVLET KARŞILADI

Bu süreçte motorine nominal zam 17,17 TL civarındayken pompaya sadece 4,15 – 4,65 TL yansıdı. 12,50 – 12,85 T devlet tarafından karşılandı.

Benzinde ise nominal zam 9,99 TL civarındayken pompaya sadece 2,55 – 3,46 TL yansıdı. Zamların 6,50 – 7,44 TL'si devlet tarafından bertaraf edildi.

BENZİN VE MOTORİNDE TABELA DEĞİŞTİ

Petrol fiyatlarında artan ateş ile akaryakıt fiyatları gece yarısı bir kez daha değişti. Benzine 0.55TL motorine 0.96TL zam yapıldı.

14 MART AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 61,50 ₺

Motorin: 65,88 ₺

LPG: 30,49 ₺

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 61,34 ₺

Motorin: 65,72 ₺

LPG: 28,89 ₺

Ankara

Benzin: 62,46 ₺

Motorin: 66,99 ₺

LPG: 30,37 ₺

İzmir

Benzin: 62,74 ₺

Motorin: 67,27 ₺

LPG: 30,29 ₺