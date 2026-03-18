15 yıl+3600 günle tazminat: 1999 öncesi ve 2008 sonrası prim günleri değişiyor! İşte detaylar...

Tazminatı, işçinin gerekli şartları sağlaması halinde hak ettiği bir ödemedir. Herhangi bir iş yerinde en az bir yıl çalışan işçi, iş ilişkisinin sona ermesiyle bir hakkı elde edebilir. Ancak, tazminat almak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası sigorta başlangıçlarına göre tazminat için gerekli prim günleri de değişiyor.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.03.2026 10:38 Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 11:09
Kıdem tazminatı nasıl alınır? İş sözleşmesinin sona ermesi ve bazı şartların sağlanması ile tazminat almaya hak kazanılır. Tazminat için sigorta başlangıç tarihi ve prim günleri önem taşıyor. Ayrıca evlilik yoluyla da tazminat alınabiliyor. İşte detaylar…

SİGORTA GİRİŞ TARİHİ KRİTİK DETAY

1-) İşçinin 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişinin yapılması halinde sigortalılık süresi ve prim günlerinin sağlanması halinde tazminat alabiliyor. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim gün sayısını tamamlayan işçi, yaş şartı aranmaksızın kıdem tazminatı alabilir.

2-) 08.09.1999 tarih ile 31.04.2008 tarihi arasında sigortalı olanlar için şartlar değişiyor. Bu tarihlerde sigortalı olan işçi, 25 yıl 4500 prim günü şartını sağlamak zorunda. Bunun dışından yine aynı tarihlerde sigortalı olan çalışan 25 yılı beklemeden 7000 günü tamamlamak şartı ile tazminat alabilir.

3) Öte yandan 01.05.2008 tarihi itibari ile sigortalı çalışanın 4600-5400 arasında prim günü varsa tazminat alabilir.

1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren sigortalı olanlar için prim gün sayısı kademeli olarak değişiyor:

  • 1 Mayıs - 31 Aralık 2008 arası: 4600 gün
  • 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009: 4700 gün
  • 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010: 4800 gün
  • 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011: 4900 gün
  • 1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012: 5000 gün
  • 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013: 5100 gün
  • 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014: 5200 gün
  • 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015: 5300 gün
  • 1 Ocak 2016 ve sonrası: 5400 gün

Öte yandan farklı sebeplerle işten ayrılan çalışanların da tazminat hakkı doğabilir.

  • İşverenin işçiyi "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" (Madde 25/II) dışında bir nedenle işten çıkarması sonrası işçi tazminat talep edebilir.
  • Resmi tatillerde çalışan işçiye ücretinin diğer günler kadar yatırılması ya da mesai ücretinin ödenmemesi tazminat hakkı doğurur.
  • Kadın içinin evlenmesi sonrası 1 yıla kadar işten çıkması halinde tazminat ödenir. Bunların dışında emeklilik şartlarının sağlanması halinde işçinin işten ayrılmasıyla tazminat ödenir.
  • Erkek çalışanlar ise askerlik görevine gitmek amacıyla işten ayrıldıklarında bu haktan faydalanabiliyor.