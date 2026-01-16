Trend Galeri Trend Ekonomi 16 Ocak güncel akaryakıt fiyatları | Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ve motorine indirim/zam var mı?

Ticari ve özel araç sahipleri benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yapılan değişimleri merakla araştırmaya devam ediyor. Yeni yılda motorine bir kez indirim, bir kez de zam yapıldı. Son olarak gece yarısı benzin fiyatları için tabelalar bir kez daha değişti. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte 16 ocak güncel akaryakıt fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.01.2026 08:20
Yıl başında akaryakıt fiyatlarında ÖTV güncellemesinin ardından benzin ve motorinde dalgalanma sürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında ticari ve özel araç sahipleri benzin ve motorinde tabelalar üst üste değişiyor. Motorine yapılan bir indirim ve bir zammın ardından bu kez benzinin litresi için artış yaşandı.

İşte ayrıntılar...

MOTORİNE BİR İNDİRİM BİR ZAM

Akaryakıt fiyatlarına 2026'nın ilk indirimi gelmiş motorinin litresi 53,44 TL'ye kadar düşmüştü. Motorine günler önce yapılan 93 kuruşluk indirimin yerine bu kez zam geldi.

Akaryakıt fiyatlarında pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı motorinin litresine 1,09 zam yapıldı. Böylelikle motorinin litresi 3 büyükşehirde en az 54,60 TL, en çok ise 56,13 TL oldu.

BİR ARTIŞ DA BENZİNE GELDİ

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin fiyatlarında artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre 16 Ocak 2026 tarihinden, yani bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 1,67 TL zam yapıldı.

Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 61 kuruşluk zamla birlikte litre fiyatları 3 büyük şehirde yaklaşık 54,75 TL ile 56,11 TL arasına yükseldi.

Peki, 16 Ocak Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı…

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Benzin: 54,90 TL

  • Motorin: 54,82 TL

  • LPG: 29,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

  • Benzin: 54,75 TL

  • Motorin: 54,67 TL

  • LPG: 28,69 TL

Ankara

  • Benzin: 55,73 TL

  • Motorin: 55,93 TL

  • LPG: 29,17 TL

İzmir

  • Benzin: 56,11 TL

  • Motorin: 56,20 TL

  • LPG: 29,09 TL