16 Ocak güncel akaryakıt fiyatları | Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ve motorine indirim/zam var mı?
Ticari ve özel araç sahipleri benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yapılan değişimleri merakla araştırmaya devam ediyor. Yeni yılda motorine bir kez indirim, bir kez de zam yapıldı. Son olarak gece yarısı benzin fiyatları için tabelalar bir kez daha değişti. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte 16 ocak güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: 16.01.2026 08:20