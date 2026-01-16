16 Ocak güncel akaryakıt fiyatları | Tabelalar gece yarısı değişti! Benzin ve motorine indirim/zam var mı?

Yıl başında akaryakıt fiyatlarında ÖTV güncellemesinin ardından benzin ve motorinde dalgalanma sürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında ticari ve özel araç sahipleri benzin ve motorinde tabelalar üst üste değişiyor. Motorine yapılan bir indirim ve bir zammın ardından bu kez benzinin litresi için artış yaşandı.

İşte ayrıntılar...