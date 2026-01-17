Trend Galeri Trend Ekonomi 17 Ocak güncel akaryakıt fiyatları | İki gece 1 zam 1 indirim! Benzin, motorin, LPG’nin litresi kaç TL?

17 Ocak güncel akaryakıt fiyatları | İki gece 1 zam 1 indirim! Benzin, motorin, LPG’nin litresi kaç TL?

Ticari ve özel araç sahipleri tarafından merakla araştırılan akaryakıt fiyatlarında üst üste değişimler yaşanmaya devam ediyor. Motorine yapılan bir indirim ve zammın ardından benzin fiyatları sert dalgalandı. Tabelalar iki gece üst üste bir zam bir de indirim yönünde değişti. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte 17 ocak güncel akaryakıt fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.01.2026 12:59 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 13:00
17 Ocak güncel akaryakıt fiyatları | İki gece 1 zam 1 indirim! Benzin, motorin, LPG’nin litresi kaç TL?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma hızla sürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında ticari ve özel araç sahipleri için benzin ve motorinde tabelalar üst üste değişiyor. Motorine yapılan bir indirim ve bir zammın ardından bu kez benzinin litresi iki gece üst üste değişti.

17 Ocak güncel akaryakıt fiyatları | İki gece 1 zam 1 indirim! Benzin, motorin, LPG’nin litresi kaç TL?

MOTORİNE BİR İNDİRİM BİR ZAM

Akaryakıt fiyatlarına 2026'nın ilk indirimi gelmiş motorinin litresi 53,44 TL'ye kadar düşmüştü. Motorine günler önce yapılan 93 kuruşluk indirimin yerine bu kez zam geldi.

Akaryakıt fiyatlarında pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı motorinin litresine 1,09 zam yapıldı. Böylelikle motorinin litresi 3 büyükşehirde en az 54,60 TL, en çok ise 56,13 TL oldu.

17 Ocak güncel akaryakıt fiyatları | İki gece 1 zam 1 indirim! Benzin, motorin, LPG’nin litresi kaç TL?

İKİ GECE ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM

Benzinin litresine 16 Ocak 2026 tarihinde bu gece yarısından itibaren 1,67 TL zam yapılmış, litre fiyatları 3 büyük şehirde yaklaşık 54,75 TL ile 56,11 TL arasına yükselmişti.

Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 0,95 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle zammın 95 kuruşluk kısmı geri alınmış oldu.

Benzin fiyatlarına yapılan 0,95 kuruşluk indirim ile birlikte litre fiyatları 3 büyük şehirde yaklaşık 53,87 TL ile 55,03 TL arasına geriledi.

17 Ocak güncel akaryakıt fiyatları | İki gece 1 zam 1 indirim! Benzin, motorin, LPG’nin litresi kaç TL?

Peki, 16 Ocak Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı…

17 Ocak güncel akaryakıt fiyatları | İki gece 1 zam 1 indirim! Benzin, motorin, LPG’nin litresi kaç TL?

17 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Benzin: 53,87 TL

Motorin: 54,81 TL

LPG: 29,29 TL

17 Ocak güncel akaryakıt fiyatları | İki gece 1 zam 1 indirim! Benzin, motorin, LPG’nin litresi kaç TL?

İstanbul Anadolu

Benzin: 54,68 TL

Motorin: 54,62 TL

LPG: 28,69 TL

17 Ocak güncel akaryakıt fiyatları | İki gece 1 zam 1 indirim! Benzin, motorin, LPG’nin litresi kaç TL?

Ankara

Benzin: 54,70 TL

Motorin: 55,87 TL

LPG: 29,17 TL

17 Ocak güncel akaryakıt fiyatları | İki gece 1 zam 1 indirim! Benzin, motorin, LPG’nin litresi kaç TL?

İzmir

Benzin: 55,03 TL

Motorin: 56,14 TL

LPG: 29,09 TL