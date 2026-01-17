Trend
17 Ocak güncel akaryakıt fiyatları | İki gece 1 zam 1 indirim! Benzin, motorin, LPG’nin litresi kaç TL?
Ticari ve özel araç sahipleri tarafından merakla araştırılan akaryakıt fiyatlarında üst üste değişimler yaşanmaya devam ediyor. Motorine yapılan bir indirim ve zammın ardından benzin fiyatları sert dalgalandı. Tabelalar iki gece üst üste bir zam bir de indirim yönünde değişti. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte 17 ocak güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: 17.01.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 13:00