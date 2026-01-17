17 Ocak güncel akaryakıt fiyatları | İki gece 1 zam 1 indirim! Benzin, motorin, LPG’nin litresi kaç TL?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma hızla sürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında ticari ve özel araç sahipleri için benzin ve motorinde tabelalar üst üste değişiyor. Motorine yapılan bir indirim ve bir zammın ardından bu kez benzinin litresi iki gece üst üste değişti.