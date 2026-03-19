19 Mart güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorinin litresi kaç TL oldu? İşte güncel rakamlar...

Küresel ölçekte yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı hükümet tarafından yeniden devreye alınan 'eşel mobil' sistemi LPG, benzin ve motorindeki zamlara karşı kalkan oldu. Brent petrol 105 doların üzerinde seyrini sürdürürken, akaryakıt fiyatları en son14 Mart gece yarısı itibarıyla değişti. Peki benzin ve motorinin litresi ne kadar oldu? Motorine zam mı geliyor? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.03.2026 08:55 Güncelleme Tarihi: 19.03.2026 09:01
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından küresel petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin iç piyasaya yansımasını sınırlamak için akaryakıtta eşel mobil sistemi yeniden devreye alındı.

Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden uygulamaya konulan sistem, 5 Mart'tan bu yana akaryakıt fiyatlarına gelen zamların tüketiciye doğrudan yansımasını büyük ölçüde engelliyor.

BRENT PETROL 105 DOLARIN ÜZERİNDE

Enerji piyasalarında arz kesintisi riskinin artmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı 105 doların üzerine çıktı. Böylece Brent petrol, Ağustos 2022'den bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerinde kapanış yapmaya hazırlanıyor.

"EŞEL MOBİL VATANDAŞI KORUYOR"

Türkiye'de bu sistem aracılığıyla fiyatlardaki yükselişin etkisi dengelenmeye çalışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın yaklaşık yüzde 75'inin vergi düzenlemeleriyle karşılandığını ifade etmişti.

Son olarak Bakan Şimşek, ABD-İsrail-İran hattındaki çatışmaların küresel enflasyon ve tedarik zinciri üzerindeki faturasını açıkladı. Brent petrolün %40, doğal gazın %56 arttığı bu dönemde Türkiye'nin 'eşel mobil' sistemiyle vatandaşı koruduğunu belirten Bakan Şimşek, "Bu sistem olmasaydı mazot 83 TL, benzin 71 TL olacaktı" ifadelerini kullandı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

14 Mart gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 0.55 TL motorine ise 0.96 TL zam geçişi oldu.

15, 16 ve 17 Mart'ta ise benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim olmadı.

20 Mart gecesi motorine 5.70 TL zam gelmesi bekleniyor.

19 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 61.97 TL

Motorinin litresi: 65.91 TL

LPG: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 61.83 TL

Motorinin litresi: 65.77 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 62.94 TL

Motorinin litresi: 67.03 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 63.22 TL

Motorinin litresi: 67.31 TL

LPG: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.