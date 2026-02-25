2. el araba fiyatında bayram öncesi son fırsat! İşte ’altın’ değerindeki otomobil modelleri

BAYRAMDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

İkinci el otomobil fiyatlarının bayram sonrası yükseleceğine işaret eden Karacabey, "Ramazan'ın ilk başlarında talep biraz düşük. Bu nedenle şu an fiyatlarda bir çekilme var. Bayrama doğru talep yükseleceği için fiyatlar da ona göre şekillenecek. İkinci el otomobil fiyatlarında bayramda yüzde 3 ile yüzde 4'lük bir artış olmasını bekliyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle birlikte bir onay gerekiyor. O yüzden piyasada artık gerçek oyuncular, gerçek satıcılar var. Şu anki piyasadaki fiyatlar oturmuş fiyatlar ve gerçek fiyatlar" diye konuştu.