Trend Galeri Trend Ekonomi 2. el araba fiyatında bayram öncesi son fırsat! İşte 'altın' değerindeki otomobil modelleri

2. el araba fiyatında bayram öncesi son fırsat! İşte 'altın' değerindeki otomobil modelleri

Otomobil piyasası, altın fiyatlarındaki hareketlilik ile Ramazan ayında büyük bir durgunluk yaşıyor. Değerli metaldeki sert düşüş sonrası yeniden toparlanma rekor beklentilerini artırırken, yatırımcılar otomobil yerine altına yöneldi. Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey şu anda fiyatlarda yüzde 6'ya yakın düşüş olduğunu belirterek bayramda fiyatların artacağını söyledi. Peki 2. el araba fiyatlarında son durum ne? En çok satılan ikinci el araçlar hangileri? İşte ikinci el araç piyasasının 'altın' değerindeki otomobil modelleri...

Giriş Tarihi: 25.02.2026 12:38
Türkiye'de ikinci el otomobil piyasası, altın fiyatlarındaki yeniden yükseliş nedeniyle durgun bir dönem yaşıyor. Yatırımcılra otomobil yerine altına yönelirken, bayram öncesi araba almak isteyenler ikinci el piyasasındaki son durumu merakla araştırıyor.

Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, AHaber ekranlarında ikinci el otomobil piyasasındaki gelişmeleri aktardı.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI GERİLEDİ

Ramazan ayının ilk başlarında hafif bir durgunluk olduğunu belirten uzman isim, bayram öncesi hareketliliğin başlayacağını belirtti. Otomotiv Uzmanı Karacabey, "Bayramda hareket bekliyoruz. Çünkü her bayram Türkiye'nin hemen hemen dörtte biri yer değiştiriyor, büyük bir göç oluyor. Araç talebi de yükseldiği için satışlarımız daha hareketli oluyor. Biz özellikle Ramazan'ın son 10 gününe, yani bayrama 10 gün kala, artık herkesin planlarını yaptığını görüyoruz. Araç alacaklar daha çok bizleri ziyaret ediyor, satışlarımız hızlanıyor" dedi.

BAYRAMDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

İkinci el otomobil fiyatlarının bayram sonrası yükseleceğine işaret eden Karacabey, "Ramazan'ın ilk başlarında talep biraz düşük. Bu nedenle şu an fiyatlarda bir çekilme var. Bayrama doğru talep yükseleceği için fiyatlar da ona göre şekillenecek. İkinci el otomobil fiyatlarında bayramda yüzde 3 ile yüzde 4'lük bir artış olmasını bekliyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle birlikte bir onay gerekiyor. O yüzden piyasada artık gerçek oyuncular, gerçek satıcılar var. Şu anki piyasadaki fiyatlar oturmuş fiyatlar ve gerçek fiyatlar" diye konuştu.

İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASINDA SON DURUM

2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla, ikinci el otomobil piyasasında en çok tercih edilen ve 'çeyrek altın' olarak görülen Fiat Egea, Toyota Corolla, Renault Clio, Honda Civic, Volkswagen Polo, Hyundai i20, Dacia Duster ve Ford Focus modelleri ortalama olarak 750 ila 1.7 milyon TL arasında fiyatlıyor.

Sınıflarına göre ortalama ikinci el otomobil fiyatları şu şekilde:

  • Ekonomik modeller: 750 bin TL -1.150.000 TL
  • C segmenti sedan modeller: 1.100.000 TL - 1.450.000 TL
  • SUV modeller: 1.550.000 TL - 2.000.000 TL
  • Üst segment: 1.650.000 TL - 2.300.000 TL
İşte ikinci el piyasasında 'altın' değerindeki modeller:

Ford Focus:

900.000 – 1.150.000 TL

Volkswagen Polo:

610.000 – 944.000 TL

Renault Clio (1.0 Tali / 1.5 dCi) 2020 - 2023

850.000 TL - 1.150.000 TL

Hyundai i20 2020 - 2023

820.000 TL - 1.100.000 TL

Fiat Egea (1.3 Multijet / 1.4 Fire) 2021 - 2024

750.000 TL - 1.050.000 TL

Toyota Corolla (1.5 Vision/Dream) 2020 - 2023

1.100.000 TL - 1.450.000 TL

Honda Civic (1.6 i-VTEC / 1.5 VTEC) 2019 - 2022

1.200.000 TL - 1.600.000 TL

Dacia Duster (1.3 TCE / 1.5 dCi) 2021 - 2023

1.050.000 TL - 1.350.000 TL

Peugeot 3008 (1.5 BlueHDi) 2019 - 2022

1.550.000 TL - 2.000.000 TL

Bu rakamlar genelde 3–5 yaş civarı, ortalama kilometrede araçlar için tahmini aralıklardır; daha yeni ve düşük km araçlar bu aralığın üzerinde olabilir, daha eski veya yüksek km olanlar ise altında kalabilir.