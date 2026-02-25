2. el araba fiyatında bayram öncesi son fırsat! İşte 'altın' değerindeki otomobil modelleri
Otomobil piyasası, altın fiyatlarındaki hareketlilik ile Ramazan ayında büyük bir durgunluk yaşıyor. Değerli metaldeki sert düşüş sonrası yeniden toparlanma rekor beklentilerini artırırken, yatırımcılar otomobil yerine altına yöneldi. Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey şu anda fiyatlarda yüzde 6'ya yakın düşüş olduğunu belirterek bayramda fiyatların artacağını söyledi. Peki 2. el araba fiyatlarında son durum ne? En çok satılan ikinci el araçlar hangileri? İşte ikinci el araç piyasasının 'altın' değerindeki otomobil modelleri...
Giriş Tarihi: 25.02.2026 12:38