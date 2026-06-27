2. el telefon alacaklar için kritik tarih! Resmi Gazete’de yayımlandı, mağazalar dahil her şey değişiyor

14 GÜNLÜK CAYMA HAKKI GENİŞLETİLDİ

Yönetmeliğin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri, cayma hakkının genişletilmesi oldu. Buna göre, yalnızca internet üzerinden değil, fiziki mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayabilecek.