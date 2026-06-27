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2. el telefon alacaklar için kritik tarih! Resmi Gazete'de yayımlandı, mağazalar dahil her şey değişiyor

Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı yeni yönetmelikle cep telefonları başta olmak üzere yenilenmiş teknolojik ürünlerde önemli değişikliklere gidildi. 1 Ağustos 2026'dan itibaren mağazadan alınan ürünlerde de 14 gün cayma hakkı uygulanacak, televizyonlar sisteme dahil edilecek ve tüm işlemler YÜBİS üzerinden takip edilecek.

Giriş Tarihi: 27.06.2026 09:52 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 09:56
2. el telefon alacaklar için kritik tarih! Resmi Gazete’de yayımlandı, mağazalar dahil her şey değişiyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile ikinci el teknolojik ürünlerin yenilenerek garantili şekilde yeniden satışa sunulmasına ilişkin kurallar yeniden şekillendirildi.

2. el telefon alacaklar için kritik tarih! Resmi Gazete’de yayımlandı, mağazalar dahil her şey değişiyor

14 GÜNLÜK CAYMA HAKKI GENİŞLETİLDİ

Yönetmeliğin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri, cayma hakkının genişletilmesi oldu. Buna göre, yalnızca internet üzerinden değil, fiziki mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayabilecek.

2. el telefon alacaklar için kritik tarih! Resmi Gazete’de yayımlandı, mağazalar dahil her şey değişiyor

TÜM İŞLEMLER YÜBİS ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK

Yeni yönetmelikle birlikte Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınacak.

Bu sistem sayesinde her yenilenmiş ürün için dijital sicil oluşturulacak. Tüketiciler;

  • Üründe değiştirilen parçaları,
  • Yapılan onarım ve yenileme işlemlerini,
  • Kayıp, kaçak veya çalıntı sorgu kayıtlarını,
  • Yenileme merkezine ilişkin bilgileri,
  • Ürün sertifikalarını

YÜBİS üzerinden görüntüleyebilecek.

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2. el telefon alacaklar için kritik tarih! Resmi Gazete’de yayımlandı, mağazalar dahil her şey değişiyor

Böylece ikinci el teknoloji ürünlerinde daha şeffaf ve güvenilir bir alışveriş ortamı oluşturulması hedefleniyor.

2. el telefon alacaklar için kritik tarih! Resmi Gazete’de yayımlandı, mağazalar dahil her şey değişiyor

TELEVİZYONLAR DA KAPSAMA ALINDI

Mevcut uygulamada cep telefonu, tablet, akıllı saat, modem ve oyun konsolları yenilenmiş ürün kapsamında yer alıyordu.

Yeni yönetmelikle birlikte televizyonlar da sisteme dahil edildi. Böylece garantili yenilenmiş ürün uygulaması daha geniş bir ürün grubuna yayılmış oldu.

2. el telefon alacaklar için kritik tarih! Resmi Gazete’de yayımlandı, mağazalar dahil her şey değişiyor

YENİLEME MERKEZLERİNE SERMAYE ŞARTI ARTIRILDI

Yönetmelikle birlikte yenileme merkezleri için mali yeterlilik şartları da sıkılaştırıldı.

Yenileme yetki belgesi alabilmek için gerekli asgari ödenmiş sermaye tutarı 30 milyon liradan 100 milyon liraya yükseltildi.

Bakanlık, bu düzenlemeyle sektörün kurumsal yapısını ve mali güvenilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

2. el telefon alacaklar için kritik tarih! Resmi Gazete’de yayımlandı, mağazalar dahil her şey değişiyor

KURALLARA UYMAYAN MERKEZLERİN YETKİLERİ İPTAL EDİLEBİLECEK

Yeni düzenlemeye göre yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere idari yaptırımlar uygulanacak.

Tüketicinin sağlığını, güvenliğini veya ekonomik çıkarlarını tehlikeye atan yenileme merkezlerinin yetki belgeleri kurulacak komisyon tarafından askıya alınabilecek veya iptal edilebilecek.

Yetki belgesi iptal edilen işletmelere ise bir yıl boyunca yeniden belge verilmeyecek.

2. el telefon alacaklar için kritik tarih! Resmi Gazete’de yayımlandı, mağazalar dahil her şey değişiyor

SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Ticaret Bakanlığı, elektronik doğrulama, kayıt ve kontrol mekanizmalarının özellikle yenilenmiş cep telefonlarına sağlanan taksit avantajı ile yüzde 1 KDV uygulamasında yaşanabilecek suistimalleri önlemeye katkı sağlayacağını belirtti.

2. el telefon alacaklar için kritik tarih! Resmi Gazete’de yayımlandı, mağazalar dahil her şey değişiyor

Açıklamada, bugüne kadar yaklaşık 1,6 milyon teknolojik ürünün yenilenerek yeniden ekonomiye kazandırıldığı hatırlatılarak, sistemin elektronik atıkların azaltılması, döngüsel ekonominin güçlendirilmesi ve çevrenin korunmasına önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

2. el telefon alacaklar için kritik tarih! Resmi Gazete’de yayımlandı, mağazalar dahil her şey değişiyor

Bakanlık açıklamasında, yeni yönetmelikle hem çevre dostu tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesinin hem de ikinci el teknoloji pazarında tüketiciler için daha güvenli ve şeffaf bir alışveriş ortamı oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #RESMİ GAZETE