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2. el telefon alacaklar için kritik tarih! Resmi Gazete'de yayımlandı, mağazalar dahil her şey değişiyor
2. el telefon alacaklar için kritik tarih! Resmi Gazete'de yayımlandı, mağazalar dahil her şey değişiyor
Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı yeni yönetmelikle cep telefonları başta olmak üzere yenilenmiş teknolojik ürünlerde önemli değişikliklere gidildi. 1 Ağustos 2026'dan itibaren mağazadan alınan ürünlerde de 14 gün cayma hakkı uygulanacak, televizyonlar sisteme dahil edilecek ve tüm işlemler YÜBİS üzerinden takip edilecek.
Giriş Tarihi: 27.06.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 09:56