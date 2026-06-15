20 bin kurasız konut bugün satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

PEŞİN ALIMDA YÜZDE 25 İNDİRİM

KAMPANYADA farklı ödeme seçenekleri sunulacak. Konutu peşin almak isteyen vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödenmesi halinde ise 72 ay vade için yüzde 8 indirim yapılacak. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Peşin satışlarda konutların fiyatları 2.1 milyon lira ila 5.4 milyon lira arasında olacak. 3+1 konutların peşin tutarı ise 2.7 milyon lira ila 6.2 milyon lira arasında değişecek. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin TL'den başlayacak. ÖDEME PLANI NASIL OLACAK? İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkânı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkânıyla satışa sunulacak.