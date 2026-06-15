20 bin kurasız konut bugün satışa çıkıyor: İşte örnek ödeme planı...

HANGİ İLDE KAÇ KONUT SATILACAK
Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'de 30, Aydın'da 310, Balıkesir'de 213, Batman'da 588, Bayburt'ta 172, Bilecik'te 206, Bingöl'de 88, Bitlis'te 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'de 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'de 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'ta 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'da 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'da 1.238, Kahramanmaraş'ta 1.073, Malatya'da 1.000 konut satışa sunulacak.