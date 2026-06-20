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20 bin TL alan emekliler için TBMM'de hazırlık başladı! İşte yeni zam oranı ve ek ödeme hesabı
20 bin TL alan emekliler için TBMM'de hazırlık başladı! İşte yeni zam oranı ve ek ödeme hesabı
Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Yılın ikinci maaş artışı geriye bir veri kalırken, en düşük emekli maaşına yapılacak düzenleme için TBMM'de hazırlıklar başladı. Zam için bir ipucu daha gelirken, Temmuz ayında emeklilere kök maaşın yanı sıra ek ödemelerinde de artış yapılacak. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 20.06.2026 15:23
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 15:55