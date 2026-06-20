20 bin TL alan emekliler için TBMM’de hazırlık başladı! İşte yeni zam oranı ve ek ödeme hesabı

TCMB'DEN ZAM İÇİN YENİ İPUCU

Haziran enflasyonuna ilişkin bugüne kadar; yüzde 1, 1.37, 1.52, 1.6 ve 1.71 olmak üzere 5 oran öne çıkıyordu. Merkez Bankası'nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları anketi ile Haziran ayı TÜFE beklentileri daha da netleşti.

Ankete katılan 68 reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonelin ortalama tahmini yüzde 1.36 oldu.