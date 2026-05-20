20 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte tabela fiyatları...

Petrol piyasalarında son dönemde görülen yükselişte, Hürmüz Boğazı'nın kapanabileceğine dair artan endişeler ile Basra Körfezi'nde enerji arzının sekteye uğrayabileceği beklentisi etkili oldu.

İran'a yönelik askeri tansiyonun yükselmesi, arz güvenliğine ilişkin riskleri artırarak fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olurken, saldırının ertelenmesi piyasalarda kısa süreli bir rahatlama yarattı. İran cephesinden ise yeniden başlayacağı iddia edilen görüşmelere dair henüz resmi bir değerlendirme gelmedi.