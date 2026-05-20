20 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte tabela fiyatları...

20 Mayıs itibarıyla Brent petrolün varili 110,71 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Küresel dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Motorinde tablo değişecek! İşte güncel rakamlar...

Giriş Tarihi: 20.05.2026 08:46 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 09:02
ABD ve İran arasındaki gerilimlerle şekillenen brent petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan askeri operasyonu ertelediğini açıklaması sonrasında düşüş yaşadı.

Petrol piyasalarında son dönemde görülen yükselişte, Hürmüz Boğazı'nın kapanabileceğine dair artan endişeler ile Basra Körfezi'nde enerji arzının sekteye uğrayabileceği beklentisi etkili oldu.

İran'a yönelik askeri tansiyonun yükselmesi, arz güvenliğine ilişkin riskleri artırarak fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olurken, saldırının ertelenmesi piyasalarda kısa süreli bir rahatlama yarattı. İran cephesinden ise yeniden başlayacağı iddia edilen görüşmelere dair henüz resmi bir değerlendirme gelmedi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

Küresel piyasadaki bu gelişmeler nedeniyle oluşan akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor.

Benzinin litre fiyatına 14 Mayıs gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde 1.07 TL zam yapılmıştı.

Yarın gece ise (21.05.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde motorine 2.95TL zam bekleniyor.

İŞTE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI...

20 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 65.02 TL
Motorinin litresi: 67.48 TL
LPG: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 64.86 TL
Motorinin litresi: 67.32 TL
LPG: 33.29 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 65.99 TL
Motorinin litresi: 68.59 TL
LPG: 33.87 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 66.27 TL
Motorinin litresi: 68.86 TL
LPG: 33.69 TL

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
#BRENT #AKARYAKIT