2000 yılı sonrası emeklilik tablosu: 1999 öncesi ve 2008 sonrası şartlar değişiyor

2000 SONRASI EMEKLİLİK ŞARTLARI

2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar EYT düzenlemesinin dışına kaldıkları için yaş şartına tabi olurlar. Bu tarihler arasında sigorta girişi olanlar 510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna bağlıdır. Ayrıca yine 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara için kademeli emeklilik uygulaması söz konusu. Belirlenen yaş ve prim günü şart bu tarihlerde sigorta girişi olanlar için zorunludur. Ayrıca, erken emekli olmak isteyenler fiili hizmet süresi zammı, askerlik veya doğum borçlanması gibi yöntemleri de uygulayabilir.