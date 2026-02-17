Trend Galeri Trend Ekonomi 20.000 TL maaş alanlar, SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Emekliye 90.000 TL promosyon ödemesi

20.000 TL maaş alanlar, SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Emekliye 90.000 TL promosyon ödemesi

Emekli zammı sonrası bankalar promosyon ödemelerini artırmak ve yeni müşteriler kazanmak için sıraya girdiler. Bankalar sadece emekli promosyonu değil, farklı avantajlar sağlayarak imkanlarını genişletti. Özellikle Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ve İş Bankası emekli promosyon kampanyası dikkat çekti. SSK, Bağkur emeklisi ne kadar ödeme alacak? En yüksek promosyon tutarı ise 90.000 TL oldu. İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.02.2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 09:30
20.000 TL maaş alanlar, SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Emekliye 90.000 TL promosyon ödemesi

Emekliye ek gelir imkânı sağlayan banka promosyon kampanyaları emekli zamlarının açıklanmasının ardından güncellendi. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılması sonrası bankalar da kesenin ağzını açtı. SSK Bağkur emeklilerine yapılan yüzde 12,19'luk zam sonrasında promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

20.000 TL maaş alanlar, SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Emekliye 90.000 TL promosyon ödemesi

SSK, Bağ-Kur ve 4C kapsamındaki emekliler bankaların yeni promosyon kampanyalarından yararlanmak için araştırmalarına devam ediyor. Emekliler yeni yılda yüzde 12,19 zam aldılar.

20.000 TL maaş alanlar, SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Emekliye 90.000 TL promosyon ödemesi

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2026

İş Bankası mayıs ayı itibarıyla emekli promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Banka emeklilere ödenecek promosyon miktarını alınan maaşın miktarına göre 24 bin TL'ye çıkarttığını açıkladı. Banka kampanyayı "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 24.000 TL'ye Varan Emekli Promosyonu" şeklinde duyurdu.

20.000 TL maaş alanlar, SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Emekliye 90.000 TL promosyon ödemesi

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON 2026

Emekli promosyon kampanyaları arasından en fazla dikkat çeken Ziraat Bankası'nın oldu. Banka 12 bin TL'lik promosyon ödemesinin yanı sıra 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânı sunuyor. Ayrıca, Otomatik fatura talimatlarına 6 bin TL iade 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans avantajı da emeklilere yapılan kolaylıklar arasında yer alıyor. Aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira imkânı da mevcut. Tüm bunların toplamında ise 90.000 liralık bir avantaj sunuluyor.

20.000 TL maaş alanlar, SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Emekliye 90.000 TL promosyon ödemesi

VAKIFBANK PROMOSYON 2026

Maaşını VakıfBank'a taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapılacak alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak için ise maaşların 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında bankaya taşınmış olması gerekiyor.

20.000 TL maaş alanlar, SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Emekliye 90.000 TL promosyon ödemesi

TÜRKİYE FİNANS PROMOSYON 2026

Maaşını 28 Şubat tarihine kadar Türkiye Finansa taşıyan emeklilere 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Emekliler ek avantajlarla beraber 32.000 TL'ye varan ödemelerden yararlanabiliyor. Kampanya 28.02.2026 tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyanlar ve promosyon alacak emekli müşteriler için geçerlidir.

20.000 TL maaş alanlar, SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Emekliye 90.000 TL promosyon ödemesi

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Promosyon ödemeleri 8 bin ila 12 bin TL arasında değişiyor.

20.000 TL maaş alanlar, SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Emekliye 90.000 TL promosyon ödemesi

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026

Bankanın internet sitesinden promosyon ödemeleri ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriliyor: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz

20.000 TL maaş alanlar, SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Emekliye 90.000 TL promosyon ödemesi

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON 2026

Banka emekli maaşını taşıyanlara 25 bin TL'ye varan promosyon ve ödül! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamaya 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus bankanın kampanyaları arasında yer alıyor.

20.000 TL maaş alanlar, SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Emekliye 90.000 TL promosyon ödemesi

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026

Bankada promosyon tutarları 12 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bankada promosyon ödemeleri ek fırsatlarla beraber 27 bin TL'ye varıyor.