20.000 TL maaş alanlar, SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Emekliye 90.000 TL promosyon ödemesi
Emekli zammı sonrası bankalar promosyon ödemelerini artırmak ve yeni müşteriler kazanmak için sıraya girdiler. Bankalar sadece emekli promosyonu değil, farklı avantajlar sağlayarak imkanlarını genişletti. Özellikle Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ve İş Bankası emekli promosyon kampanyası dikkat çekti. SSK, Bağkur emeklisi ne kadar ödeme alacak? En yüksek promosyon tutarı ise 90.000 TL oldu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 17.02.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 09:30