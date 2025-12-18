Trend
Galeri
Trend Ekonomi
2026 asgari ücret zammı ile hepsi artacak! İşsizlik, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı için 3'lü hesap
2026 asgari ücret zammı ile hepsi artacak! İşsizlik, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı için 3'lü hesap
Özel sektörde milyonlarca çalışan başta olmak üzere Türkiye genelini yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonuca çevrildi. Zam oranı için tahmin ve hesaplamalar sürerken, Ocak ayında asgari ücret ile birlikte zamlanacak işsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı gibi kalemlerde yaşanacak değişim merak ediliyor. İşte asgari ücretle birlikte değişecek 9 kalem için 3'lü hesap...
Giriş Tarihi: 18.12.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:38