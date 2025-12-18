2026 asgari ücret zammı ile hepsi artacak! İşsizlik, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı için 3’lü hesap

MASADAKİ ZAM FORMÜLLERİ

Yeni asgari ücret, sadece çalışanların maaşlarını değil işsizlik ödeneğinden kıdem ve ihbar tazminatına, stajyer maaşlarından 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığına kadar birçok ödemeyi etkileyecek.

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık zam oranlarına göre yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu. Bu oran asgari ücret ile zamlanacak kalemler için cepte görülüyor.