Trend Galeri Trend Ekonomi 2026 asgari ücret zammı ile hepsi artacak! İşsizlik, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı için 3'lü hesap

Özel sektörde milyonlarca çalışan başta olmak üzere Türkiye genelini yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonuca çevrildi. Zam oranı için tahmin ve hesaplamalar sürerken, Ocak ayında asgari ücret ile birlikte zamlanacak işsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı gibi kalemlerde yaşanacak değişim merak ediliyor. İşte asgari ücretle birlikte değişecek 9 kalem için 3'lü hesap...

Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Asgari ücret için zam maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı ikinci toplantı ile devam edecek iken gözler işsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı gibi kalemlerde yaşanacak değişime çevrildi.

TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı TÜFE verilerinin yanı sıra yıl sonu enflasyona dair tahminler ile asgari ücret ile zamlanacak 9 kalemde hesaplamalar netleşti.

İşte ayrıntılar...

MASADAKİ ZAM FORMÜLLERİ

Yeni asgari ücret, sadece çalışanların maaşlarını değil işsizlik ödeneğinden kıdem ve ihbar tazminatına, stajyer maaşlarından 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığına kadar birçok ödemeyi etkileyecek.

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık zam oranlarına göre yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu. Bu oran asgari ücret ile zamlanacak kalemler için cepte görülüyor.

Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 31 ila yüzde 33 arasındaki enflasyon beklediğini açıklamıştı. Bu beklenti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonunu "yüzde 31" oranında gerçekleşmesini beklediklerini belirtmesiyle daha da netleşti.

Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31.17 oldu.

Bazı kalemler ise memur aylık katsayısına göre hesaplanıyor. Memur katsayısı için 1,30, 1,35 ve 1,40 oranları öne çıkıyor

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

İşsizlik maaşı sigortalının son dört aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Alt sınır, brüt asgari ücretin %40'ı; üst sınır ise %80'i olarak belirleniyor. 2025 yılında işsizlik maaşı en düşük 10 bin 323 TL, en yüksek ise 20 bin 804 TL olarak uygulandı.

En düşük işsizlik maaşı asgari ücrete yüzde 31 oranında zam yapılırsa 13 bin 523 TL, yüzde 31,07 oranında zam yapılırsa 13 bin 530 TL, yüzde 31,17 oranında zam yapılırsa 13 bin 540 TL olacak.

En yüksek işsizlik maaşı asgari ücrete yüzde 31 oranında zam yapılırsa 27 bin 253 TL, yüzde 31,07 oranında zam yapılırsa 27 bin 267 TL, yüzde 31,17 oranında zam yapılırsa 27 bin 288 TL olacak.

KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVANI

Asgari ücretle çalışan bir kişi, bir yıllık hizmeti karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatına hak elde ediyor. Bu nedenle, asgari ücrete yapılan artış, kıdem tazminatının tabanını da aynı oranda yükseltecek.

Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Temmuz ayında yapılan memur maaşı artışı sonrasında bu tavan 53.919 TL olarak güncellenmişti.

Kasım ayı memur maaş katsayısına göre kıdem tazminatı tavanı yaklaşık olarak 74.155 TL olacak.

25 bin 808 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı 2026 yılında yüzde 31 zamla 33 bin 808 TL'ye, 31,07 zamla 33 bin 826 liraya, yüzde 31,17 zamla 34 bin 66 TL'ye ulaşacak.

İHBAR TAZMİNATI DA YÜKSELECEK

Asgari ücrette yapılan zam ile 2026 yılında işten çıkarılan bir çalışana ödenecek ihbar tazminatı da artacak. Yüzde 31'lik zam senaryosuna göre, 6 aydan az kıdeme sahip olanlara verilen 2 haftalık ihbar ödemesi 10 bin 223 liradan 13 bin 392 liraya yükselecek. Yüzde 31,07'lik zam oranına göre 13 bin 399 TL'ye, yüzde 31,17'lik zamma göre ise 13 bin 494 TL'ye çıkacak.

Benzer şekilde, 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlara yapılan 4 haftalık ödeme 20 bin 446 liradan yüzde 31 zamla 26 bin 785 liraya yükselecek. 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 haftalık ödeme 30 bin 670 liradan 40 bin 199 liraya ulaşacak.

Son olarak, 3 yılı aşan çalışanlar için 8 haftalık ödeme 40 bin 893 liradan 53 bin 600 liraya yükselecek.

DOĞUM İZNİ RAPOR ÜCRETİ

Annelere doğum izninde ödenen 112 günlük rapor parası halen en az 64 bin 724 lira seviyesinde. Asgari ücret yüzde 31 artarsa doğum iznindeki annelere ödenecek en düşük tutar 84 bin 788 TL'ye, 31,07 artarsa 84 bin 141 liraya, yüzde 31,17 ile 85 bin 435 TL'ye çıkacak.

AYAKTA VE YATARAK TEDAVİDE GÜNLÜK RAPOR PARASI

Sigortalı kişi yatarak tedavi edilecekse günlük kazandığı brüt ücretinin yarısı SGK tarafından ödeniyor. Ayakta tedavi durumunda bu ödenek günlük brüt ücretin 3'te 2'si kadar oluyor. Asgari ücretle çalışan birinin iş göremezlik raporu için alacağı rapor parası, 2025 yılı için ayakta tedavide günlük 577,88 TL olurken yatarak tedavide ise 433,41 TL tutarında.

Günlük rapor parası, ayakta tedavide 755 TL'ye yatarak tedavide ise 567 TL'ye yükselecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞANLARA YAPILAN ÖDEMELER ARTACAK

Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışanlara işveren yarım maaş öderken, kalan süre için ödemeyi İŞKUR brüt asgari ücret üzerinden gerçekleştiriyor. Mevcut durumda 12 bin 904 lira olan bu ödeme, yüzde 31,07 zamla birlikte 16 bin 905 liraya çıkacak. Asgari ücretli bir çalışanın işverenden aldığı 11 bin 52 liralık yarım maaş da artıştan payını alacak.

STAJYER VE KALFA ÜCRETLERİ KAÇ TL OLACAK?

Mesleki eğitim gören gençlere ödenen staj ve kalfalık ücretleri de düzenlemeden doğrudan etkilenecek. Şu an 20 kişiden az çalışanı olan iş yerlerinde stajyerlere 3 bin 315 lira, daha fazla çalışanı olanlarda 6 bin 631 lira ödeme yapılıyor.

Kalfalık yeterliliğini almış öğrenciler için ise en düşük ücret 11.052 lira.

Zam senaryosunda stajyer ödemeleri 4.342 – 4.375 lira aralığına yükselecek. Kalfalığa hak kazanan gençlerin alacağı en düşük ödeme ise 14.478 liraya çıkacak. En yüksek ise 14.588 TL olacak.

65 YAŞ AYLIKLARI DA ARTACAK

Asgari ücret artışıyla 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve isteğe bağlı sigortalar da değişecek. Aynı zamanda askerli ve doğum borçlanması ile iş göremezlik ödenekleri de aynı oranda zamlanacak.

5.390,40 TL olan 65 yaş aylığı ortalama 7.061-7.115 TL seviyesine çıkacak.

DUL VE YETİM MAAŞI İÇİN HESAPLAMA

Yeni zam oranlarıyla dul ve yetim maaşlarında ise memur maaşlarına göre artış yaşanacak. Yüzde 17.57'lik zam oranına göre aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı 12.540 TL'den 14.733 TL'ye yükselecek.

Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı 8.360 TL'den 9.830 TL'ye, aylık oranı yüzde 25 olanların maaşı 4.180 TL'den 4.915 TL'ye çıktı.

ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Engelli aylığı ise memur katsayısı ve engellilik oranına göre değişiyor.

Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den ortalama olarak 5.525 TL ila 5.950 TL'ye engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 8.32 ila 8.960 TL'ye yükselecek.

18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı da 4.303 TL'den 5.525-5.950 TL'ye ulaşacak.

İşte kalem kalem ayrıntılı tablo...