2026 Emekli banka promosyonları güncellendi: 90 bin TL’ye varan fayda...

AKBANK

Akbank, SGK emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine yönelik yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere toplamda 82.500 TL'ye varan fayda paketi sunuluyor.

1–31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyada, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdü vererek 20.000 TL'ye kadar nakit promosyondan yararlanabiliyor.

Ek olarak kampanya kapsamında %0 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar kredi imkânı sağlanırken, Akbank vadesiz hesap, Axess veya Wings kredi kartı üzerinden verilen ilk 5 otomatik fatura talimatı için fatura başına 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL ek ödül veriliyor. Ayrıca davet kodu ile mobilden Akbanklı olup maaşını taşıyan her emekli yakın için 10.000 TL'ye varan ek kazanç fırsatı sunuluyor.

Bu kapsamda toplam nakit ödül tutarı 32.500 TL'ye kadar çıkarken, kampanyaya katılan emekliler Eşya Güvence Sigortası hizmetinden de indirimli olarak faydalanabiliyor.