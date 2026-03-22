2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

2026 KURBANLIK ALIM VE KESİM ÜCRET TAHMİNLERİ

İstanbul için yapılan tahminlere göre; küçük ve orta boy koçların 15 bin TL ile 23 bin TL arasında, daha iri koçların ise 23 bin TL ile 30 bin TL seviyelerinde olması öngörülüyor. Özel besi hayvanlarda ise bu rakamların daha da yukarı çıkabileceği belirtiliyor.

Koyun fiyatlarında da benzer bir tablo söz konusu. 35–45 kilogram aralığındaki hayvanların 12 bin TL'den başlayabileceği, büyük ve ağır koyunlarda ise fiyatların 40 bin TL bandına kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Fiyatların bayram yaklaştıkça daha da artabileceği ifade ediliyor.

Kurbanlarını profesyonel kesim alanlarında gerçekleştirmek isteyenler için kesim, parçalama ve paketleme hizmetlerinin belirli bir maliyeti bulunuyor. Bu kapsamda sunulan hizmetlerin toplam bedelinin 2026 yılında 3 bin TL ile 6 bin TL arasında değişebileceği tahmin ediliyor. Fiyatlar, hizmetin kapsamına ve sunulduğu tesisin imkanlarına göre farklılık gösterebilir.