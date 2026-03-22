2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

2026 yılında Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak, uzatılacak mı? Kurbanlık fiyatlarında bu yıl nasıl bir değişim yaşanıyor? Büyükbaş ve küçükbaş fiyatları ne durumda? Peki kurban alırken nelere dikkat edilmeli, sağlıklı ve doğru bir tercih nasıl yapılır? Bayram öncesi hem plan yapmak hem de bütçesini korumak isteyen vatandaşlar tüm bu soruların yanıtını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 22.03.2026 11:59 Güncelleme Tarihi: 22.03.2026 12:01
Kurban Bayramı öncesinde takvim ve tatil planlarına ilişkin beklentiler şekillenmeye başlarken, kurbanlık piyasasında da hareketlilik artıyor. Fiyatlardaki değişim ve alım sürecine dair önemli detaylar vatandaşın gündeminde yerini koruyor. Hem ekonomik hem de dini açıdan doğru adım atmak isteyenler, sürece dair gelişmeleri yakından izliyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde:

Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

Bayramın 1. günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Bayramın 2. günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Bayramın 3. günü: 29 Mayıs 2026 Cuma

Bayramın 4. günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

BAYRAM TATİLİ

Ramazan Bayramı'nın geride kalmasının ardından dikkatler, yılın en uzun tatil dönemlerinden biri olarak görülen Kurban Bayramı'na yöneldi. Ramazan Bayramı'nın bu yıl üç günlük kısa süreli izinle geçmesi, Kurban Bayramı'nın takvimdeki konumu ve hafta içine denk gelen günleri sebebiyle tatil süresine ilişkin merakı daha da yükseltiyor.

Kurban Bayramı'nda tatilin kaç gün süreceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kamuoyunda farklı beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar hem seyahat planlarını hem de aile ziyaretlerini şekillendirmek için yapılacak açıklamalara odaklanmış durumda. Tatil süresinin netleşmesiyle birlikte bayram planlarının da hız kazanması bekleniyor.

KURBANLIK FİYATLARINI BELİRLEYEN UNSURLAR

Kurbanlık fiyatları tek bir kritere bağlı kalmadan, farklı etkenlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu unsurların başında hayvanın türü ve canlı ağırlığı gelir. Küçükbaş hayvanlarla büyükbaşlar arasında belirgin fiyat farkları bulunurken, özellikle büyükbaş hayvanlarda kilogram bazlı değer hesaplaması öne çıkar.

Yem, bakım ve veteriner giderlerindeki artış da fiyatları doğrudan etkileyen önemli faktörler arasında yer alır. Son yıllarda üretim maliyetlerinin yükselmesi, yetiştiricinin satış fiyatlarını yukarı yönlü belirlemesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra kurbanlık hayvanların Anadolu'nun farklı bölgelerinden şehirlere taşınması sürecinde oluşan nakliye ve lojistik giderleri de fiyatların büyük şehirlerde daha yüksek olmasına yol açar.

GEÇEN YIL KURBANLIK FİYATLARI NASILDI?

Fiyatlardaki değişimi daha iyi değerlendirebilmek için bir önceki yılın verileri önemli bir referans sunuyor. 2025 yılında küçükbaş hayvanlarda canlı kilogram fiyatı 270 TL ile 300 TL arasında değişirken, hayvan başına fiyatlar ortalama 11 bin TL'den başlıyordu.

Büyükbaş hayvanlarda ise fiyatlar oldukça geniş bir aralıkta seyretti ve 100 bin TL ile 160 bin TL arasında değişiklik gösterdi. Bu veriler, 2026 yılı için oluşabilecek fiyat seviyelerini öngörmek açısından önemli ipuçları veriyor.

2026'DA KURBANLIK FİYATLARI NE DURUMDA?

2026 yılına ilişkin resmi fiyatlar henüz netleşmiş değil. Ancak yem maliyetleri, bakım giderleri ve genel ekonomik koşullar göz önüne alındığında fiyatların artış eğiliminde olması bekleniyor.

2026 kurbanlık fiyatları, bayrama birkaç ay kala üretici birlikleri, belediyeler ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamalarıyla netleşecek.

Sektör yetkilileri ise yem, nakliye ve üretim maliyetlerindeki artışın fiyatları yükseltebileceğini belirtiyor. Bu nedenle 2026'da kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre daha yüksek olması bekleniyor.

2026 KURBANLIK ALIM VE KESİM ÜCRET TAHMİNLERİ

İstanbul için yapılan tahminlere göre; küçük ve orta boy koçların 15 bin TL ile 23 bin TL arasında, daha iri koçların ise 23 bin TL ile 30 bin TL seviyelerinde olması öngörülüyor. Özel besi hayvanlarda ise bu rakamların daha da yukarı çıkabileceği belirtiliyor.

Koyun fiyatlarında da benzer bir tablo söz konusu. 35–45 kilogram aralığındaki hayvanların 12 bin TL'den başlayabileceği, büyük ve ağır koyunlarda ise fiyatların 40 bin TL bandına kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Fiyatların bayram yaklaştıkça daha da artabileceği ifade ediliyor.

Kurbanlarını profesyonel kesim alanlarında gerçekleştirmek isteyenler için kesim, parçalama ve paketleme hizmetlerinin belirli bir maliyeti bulunuyor. Bu kapsamda sunulan hizmetlerin toplam bedelinin 2026 yılında 3 bin TL ile 6 bin TL arasında değişebileceği tahmin ediliyor. Fiyatlar, hizmetin kapsamına ve sunulduğu tesisin imkanlarına göre farklılık gösterebilir.