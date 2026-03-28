2026 Mart ayı enflasyon beklentisi: Yeni enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, tahminler ne yönde?

2026 Mart ayı enflasyon verileri öncesinde gözler açıklanacak TÜFE rakamlarına çevrildi. Ekonomistler, aylık ve yıllık enflasyonda sınırlı gerileme beklentisini dile getirirken, açıklanacak veriler kira artış oranlarından piyasa fiyatlamalarına kadar birçok kalemi etkileyecek.

Giriş Tarihi: 28.03.2026 10:47 Güncelleme Tarihi: 28.03.2026 10:52
Enflasyon verileri her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Mart 2026 dönemine ilişkin enflasyon rakamları beklenirken, piyasa beklentileri özellikle gıda ve enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyonda kademeli bir seyir olacağı yönünde şekilleniyor. Konuyla ilgili olarak yeni enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor.

2026 MART AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

Açıklanacak veriler, piyasaların yönü ve kira artış oranları başta olmak üzere birçok ekonomik kalem üzerinde belirleyici olacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ekonomistlerin Mart ayına ilişkin enflasyon beklentileri, aylık bazda sınırlı bir artışa işaret ederken, yıllık enflasyonda ise kademeli düşüş eğiliminin sürmesi öngörülüyor.

Özellikle gıda fiyatları, enerji maliyetleri ve döviz kurundaki hareketlilik, mart ayı enflasyonunun seyrinde etkili olan başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

TCMB 2026 MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2026 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 2026 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,07 puan artarak yüzde 22,17 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan artarak yüzde 32,90 seviyesine, hanehalkı için 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 5,19 puan azalarak yüzde 15,14 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 bin 985 hanehalkı tarafından yanıtlanan mart ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi martta geçen aya göre 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.