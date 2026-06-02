2026 TMO HUBUBAT ALIM FİYATLARI | Tarlada hasat başladı... İşte buğday ve arpada yeni fiyatlar

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı hububat alım fiyatlarını duyurdu. Buna göre makarnalık ve ekmeklik buğdayın ton başına alım fiyatı 16 bin 500 TL, arpanın alım fiyatı ise 12 bin 750 TL olarak belirlendi. Destek ödemeleriyle birlikte üreticinin eline geçecek toplam tutar buğdayda 19 bin 514 TL'ye, arpada ise 15 bin 764 TL'ye ulaşacak.