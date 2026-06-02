2026 TMO HUBUBAT ALIM FİYATLARI | Tarlada hasat başladı... İşte buğday ve arpada yeni fiyatlar

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı 2026 hububat alım fiyatlarına çevrilmişti. TMO çiftçilerin merakla beklediği 2026 hububat alım fiyatlarını açıkladı. Böylelikle, buğday ve arpa başta olmak üzere birçok ürün için fiyatlar belirlendi. Peki makarnalık ve ekmeklik buğday i,le arpa alım fiyatı ne kadar oldu? Çiftçiye ne kadar destek ödemesi yapılacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.06.2026 09:09
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı hububat alım fiyatlarını duyurdu. Buna göre makarnalık ve ekmeklik buğdayın ton başına alım fiyatı 16 bin 500 TL, arpanın alım fiyatı ise 12 bin 750 TL olarak belirlendi. Destek ödemeleriyle birlikte üreticinin eline geçecek toplam tutar buğdayda 19 bin 514 TL'ye, arpada ise 15 bin 764 TL'ye ulaşacak.

HASAT GECİKMELİ BAŞLADI

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde hububat hasadının yağışlar nedeniyle geçen yıla göre gecikmeli başladığı belirtildi. Bazı bölgelerde hasadın devam ettiği ifade edilirken, ürünlerini hasat eden üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla 21 Mayıs 2026 tarihinden itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin taahhütname karşılığında teslim alınmaya başlandığı bildirildi.

Açıklamada, hububat piyasalarının ve hasat sürecinin yakından takip edildiği, gelinen aşamada 2026 yılı alım fiyatlarının açıklanmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

2026 YILI HUBUBAT ALIM FİYATLARI

TMO tarafından açıklanan 2. grup ürün alım fiyatları ton başına şu şekilde belirlendi:

  • Makarnalık buğday: 16.500 TL
  • Ekmeklik buğday: 16.500 TL
  • Arpa: 12.750 TL
DESTEKLERLE BİRLİKTE ÜRETİCİNİN GELİRİ ARTACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında dekara toplam 980 TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Ülke ortalama verimi dikkate alındığında bu desteklerin ton başına karşılığı toplam 3.014 TL olarak hesaplandı.

Böylece destek ödemeleriyle birlikte üreticilerin eline geçecek toplam tutar;

  • Ekmeklik buğdayda: 19.514 TL/ton
  • Makarnalık buğdayda: 19.514 TL/ton
  • Arpada: 15.764 TL/ton

olacak.

ÜRÜN BEDELLERİ 45 GÜN İÇİNDE ÖDENECEK

TMO, teslim edilen ürünlerin bedellerinin ürün teslimatını takip eden 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

SATIŞ FİYATLARI DA AÇIKLANDI

Öte yandan TMO'nun hububat satışlarına 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi. Kurum tarafından belirlenen satış fiyatları ise şöyle:

  • grup makarnalık buğday: 18.500 TL/ton
  • grup ekmeklik buğday: 18.500 TL/ton
  • grup arpa: 14.000 TL/ton
TMO'DAN ÜRETİCİLERE BEREKETLİ HASAT MESAJI

Toprak Mahsulleri Ofisi açıklamasında, "Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklanan fiyatlar, 2026 hasat döneminde üreticilerin ürünlerini değerlendireceği referans seviyeler olarak öne çıkarken, destek ödemeleriyle birlikte çiftçilerin gelirlerinde önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
