2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır? Emekli promosyon yarışı hız kazandı!

Emekli maaşlarına yapılan artış sonrası bankaların promosyon yarışında hareketlilik yaşanıyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026 yılı için emeklilerin yakın takibinde yer alıyor. Bankanın sunduğu promosyon ödemeleri ve maaş taşıma detayları araştırılıyor. Peki, 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?

Giriş Tarihi: 29.01.2026 09:15 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:16